Roger E. Mosley è morto a 83 anni, ha interpretato Theodore "T.C." Calvin in Magnum P.I.

Roger E. Mosley è morto all'età di 83 anni nella mattina di domenica 7 agosto 2022, dopo essere diventato famoso in tutto il mondo con il ruolo di Theodore "T.C." Calvin nella serie Magnum P.I.

Per ora non è stata svelata la causa della morte in modo ufficiale.

L'attore Roger E. Mosley ha fatto parte del cast di Magnum P.I. per gli otto anni in cui la serie è andata in onda, apparendo in 158 episodi, tornando poi sul set in occasione del reboot targato CBS con un piccolo cameo, ma interpretando un altro personaggio.

La figlia Ch-a ha scritto su Facebook: "Roger E. Mosley, mio padre, il vostro amico, il vostro 'coach Mosley', il vostro 'TC' di Magnum P.I. è morto alle 1:17 di mattina. Era circondato dalla sua famiglia mentre ha perso la vita in modo pacifico".

Il post sottolinea inoltre: "Avrebbe odiato che qualcuno piangesse in suo nome: è il momento per celebrare ciò che ha lasciato per tutti noi. Ti voglio bene papà. Anche tu mi hai amato. Il mio cuore sta soffrendo, ma sono forte. Mi prenderò cura della mamma, il tuo amore per quasi 60 anni. Mi hai cresciuta bene ed è in buone mani. Resta in pace".

Tra gli altri progetti televisivi in cui ha recitato ci sono Love Boat, Night Gallery, Sanford and Son, Kung Fu, Kojak, McCloud, The Rockford Files, The Life and Times of Grizzly Adams, Starsky and Hutch, You Take the Kids, Night Court, Hangin' With Mr. Cooper, Walker, Texas Ranger, Rude Awakening, Las Vegas, Fact Checkers Unit.

Per il grande schermo, invece, ha lavorato in film come McQ accanto a John Wayne, The Greatest, Heart Condition, The Mack, Hit Man, Sweet Jesus e The River Niger.