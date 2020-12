RIXA: in esclusiva l'episodio finale della webserie

La miniserie RIXA arriva al suo trascinante episodio finale che potete vedere in esclusiva su Movieplayer.it, scoprendo in che modo si concluderà il progetto ricco d'azione prodotto da 4AM.

Sugli schermi si è assistito a un combattimento al femminile che, all'inizio di ogni episodio, ricomincia da capo proseguendo poi in una direzione di volta in volta diversa.

Il progetto RIXA è stato scritto e diretto da Antonio Micciulli, regista e sceneggiatore di Tempo di Reazione, ed è disponibile su YouTube, e "in replica" sulla pagina Facebook di QuattroAM. Ogni due settimane, su entrambe le piattaforme, è stata condivisa un delle quattro puntate realizzate.

Il cast della miniserie destinata al web, girata e finalizzata in 4K, è composto da Giulia Petrini (Figures in Action), Claudia Mancinelli e Vanessa Bonafede.

La casa di produzione 4AM ha realizzato la miniserie Innumerevoli Ombre (vincitrice di numerosi premi internazionali) e recentemente la serie Figures in Action, ottenendo con quest'ultima 2.5 milioni di visualizzazioni complessive nelle 2 stagioni (da 22 puntate ciascuna) e nei 4 speciali che la componevano.