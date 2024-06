RIP, Matt Damon e Ben Affleck tornano in coppia nel thriller di Joe Carnahan

I due amici di Boston pronti a gettarsi in un nuovo progetto condiviso come attori e produttori.

Matt Damon e Ben Affleck saranno i protagonisti del thriller RIP, con Joe Carnahan che si occuperà della sceneggiatura e della regia. I due premi Oscar per Will Hunting - Genio ribelle parteciperanno al progetto anche nelle vesti di produttori con la loro compagnia Artists Equity. Le riprese dovrebbero iniziare in autunno.

I due attori sono amici sin dalla giovinezza e oltre al successo ottenuto grazie al dramma di Gus Van Sant, grazie al quale vinsero un Oscar alla miglior sceneggiatura originale, hanno collaborato spesso in passato a diversi progetti per il grande schermo.

La nuova avventura

I dettagli della trama non sono stati ancora svelati ma il film viene descritto come un thriller in salsa crime e presto dovrebbe essere assegnato ad una casa di distribuzione. Dal lancio della loro compagnia Artists Equity nel novembre 2022, Matt Damon e Ben Affleck hanno lavorato già a diversi film, a partire da Air - La storia del grande salto, uscito nel 2023, per la regia di Affleck e alla produzione di altri lungometraggi.

Ben Affleck in una sequenza di Air - La storia del grande salto

Tra i film prodotti spiccano The Greatest Love Story Never Told per Amazon MGM con protagonista Jennifer Lopez, e Small Things Like These, che ha aperto il Festival del Cinema di Berlino, aggiudicandosi anche l'Orso d'Argento alla miglior attrice non protagonista, assegnato ad Emily Watson. RIP è l'ultimo progetto che il duo Affleck/Damon ha creato nelle ultime settimane.

Ad inizio anno, l'idea era quella di realizzare un altro thriller, Animals, ma le lungaggini causate dal sequel di The Accountant hanno convinto Matt Damon e Ben Affleck a dedicarsi ad un altro progetto, assegnato alla regia di Joe Carnahan. Quest'ultimo non è nuovo ai crime thriller, visto che in passato si è fatto conoscere per film di successo come Narc - Analisi di un delitto e Smokin' Aces.