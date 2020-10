Richard Pryor: Kenya Barris sceneggiatore e regista del film sulla vita del comico

La vita del comico Richard Pryor diventerà un film scritto e diretto da Kenya Barris, il creatore della serie black-ish.

Il progetto è stato conquistato da MGM che, pochi giorni fa, aveva annunciato la realizzazione di un lungometraggio sulla vita di Sammy Davis Jr..

Nel 2016 The Weinstein Company e la vedova di Richard Pryor, Jennifer, avevano iniziato lo sviluppo di un lungometraggio biografico che avrebbe dovuto avere come regista Lee Daniels, Bill Condon impegnato nella sceneggiatura in collaborazione con Danny Strong, mentre Mike Epps avrebbe interpretato il protagonista, Oprah Winfrey la nonna di Pryor (che gestiva un bordello dove il comico trascorreva del tempo da bambino), Eddie Murphy nella parte del padre Leroy "Buck Carter" Pryor, e Kate Hudson che avrebbe dovuto essere Jennifer, vedova dell'artista. Il progetto non è mai stato realizzato e MGM ha ora ottenuto i diritti del nuovo film che celebrerà il talento e l'approccio onesto e profondamente personale alla comicità di Richard Pryor, star che ha saputo trasformare un intero settore artistico con il suo lavoro.

Kenya Barris ha dichiarato che il comico sapeva distinguersi dagli altri grazie alla sua verità, capacità di sapersi prendere in giro e la consapevolezza riguardante se stesso, presentandosi al pubblico in modo onesto e al tempo stesso vulnerabile: "Pryor aveva una voce che si distingueva in modo unico e, in molti modi, la comicità da allora deriva da ciò che lui ha creato. Per me questo film sarà su quella voce, sul percorso che l'ha formata e cosa è servito per renderla tale".

Jennifer Lee Pryor ha aggiunto: "Avendo avuto un posto in prima fila per la maggior parte della durata della vita di Richard, sono entusiasta che il mistero del suo genio sia finalmente esplorato e Kenya Barris è la persona perfetta per farlo. Richard e Kenya sono dei fratelli dal punto di vista creativo".