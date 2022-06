Una ricerca di Mastercard rivela che gli italiani guardano 10 film al mese

Uno studio condotto da Mastercard ha svelato quanto il cinema sia in grado di far riflettere gli spettatori sui temi d'attualità: per un italiano su due i film hanno cambiato la loro visione del mondo.

Mastercard, partner ufficiale del Festival di Cannes, ha appena presentato i risultati di una ricerca che indaga l'impatto del cinema sulla vita delle persone: secondo l'indagine in media gli italiani guardano ben 10 film al mese. Lo studio ha anche rivelato che più di un italiano su due sente che i film hanno completamente cambiato la loro visione del mondo.

Il potere della voce cinematografica si è rivelato essere molto forte nel nostro Paese: dalla ricerca di Mastercard emerge che il 78% degli italiani afferma che i film hanno radicalmente cambiato il loro punto di vista su questioni culturali e hanno influenzato le loro opinioni su temi molto importanti e di attualità come il cambiamento climatico (54 %), la diversity & inclusion (36%) e le condizioni delle persone senza fissa dimora (32%).

Dall'indagine è emerso come, dopo la pandemia, il cittadino medio italiano trascorra più di 266 ore all'anno a guardare film sul grande schermo o sugli schermi di casa. Inoltre, due persone su cinque (39%) hanno dichiarato di avere un interesse maggiore verso il cinema rispetto al periodo pre-pandemia e il 61% dà più valore alle esperienze come andare al cinema, piuttosto che ai beni materiali.

L'83% dei nostri connazionali afferma di guardare i film per puro intrattenimento, il 70% dichiara di guardarli per conoscere nuovi aspetti del mondo e, in aggiunta, per trarne ispirazione (59%), assimilare lezioni di vita (60%) e tenersi aggiornati sulle tendenze mondiali (58%).

Inoltre, il 75% degli italiani dichiara di essere venuto a conoscenza di un problema sociale grazie al cinema, e il 45% ha rivelato di aver deciso di sostenere una causa sociale solo dopo aver visto un film sull'argomento, grazie al potere della sensibilizzazione. Infine, la maggior parte degli spettatori italiani (68%) dichiara di uscire dal cinema con una sensazione di maggiore ispirazione rispetto a quando vi è entrata.

Jeannette Liendo, Senior Vice President, Marketing, Europe di Mastercard, ha dichiarato: "Il cinema, a differenza di qualsiasi altra forma d'arte, ci invita e ci permette di vedere la vita attraverso una lente diversa. I film hanno il potere di farci commuovere, guidarci, educarci e cambiare il nostro piccolo mondo individuale in meglio. L'indagine di Mastercard dimostra come l'influenza del cinema vada ben oltre il cinema stesso e si estenda a tutta la società, lasciando il segno".