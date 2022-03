Red Canzian e la malattia, ecco cosa ha avuto e come sta oggi

Red Canzian ha dovuto affrontare una brutta malattia che lo ha costretto in ospedale per i primi mesi del 2022: scopriamo che cosa ha avuto e come sta oggi.

Red Canzian, durante una recentissima intervista di Domenica In, ha parlato della brutta malattia che ha dovuto affrontare e che l'ha costretto in ospedale da gennaio di quest'anno: il celebre musicista ha svelato di aver perfino visto Stefano D'Orazio durante il ricovero, batterista dei Pooh scomparso nel 2020.

"Penso che la vita voglia mettermi alla prova, ogni 5 anni succede qualcosa di boom, però poi mi ritengo fortunato perché ce la faccio", ha rivelato Canzian. "Stavolta sono stato più preoccupato, è stata una brutta infezione. Dovrò continuare per 2 anni la terapia. Il batterio è insidioso."

"Bea è la persona a cui io mi aggrappo nei momenti difficili." Ha detto il msuicista a proposito della moglie Beatrice. "Io ho lasciato a lei e ai miei figli l'onere di mettere in scena Casanova e lei ha fatto quello come lo avrei fatto io e poi veniva da me, lei era ovunque. Io mi sento in colpa per far vivere a lei e ai miei figli momenti così difficili".

Red Canzian ora sta bene, anche se solo un mese fa aveva detto di essere uscito per la prima volta a respirare: "L'aria vera, quella pura che mi mancava. Dovrò restare qui ancora un po', quello che ho avuto era molto brutto. Ci sentiremo ogni tanto, faccio fatica a fare dei video o mettere dei post, ma sappiate che sto bene, respiro e cammino con le mie gambe."