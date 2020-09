Rebel: ABC ordina la serie tv su Erin Brockovich con Katey Sagal

Katey Sagal sarà protagonista, insieme ad Andy Garcia, di Rebel, la serie tv ispirata alla vita di Erin Brockovich, ordinata dalla ABC che arriverà nel 2021 e che si prepara a conquistare il pubblico, promettono i realizzatori.

Una scena di Erin Brockovich

Vent'anni dopo l'uscita del film Erin Brockovich, la ABC ha ordinato Rebel, una serie tv ispirata alla vita della donna che nel 2000 è stata interpretata sul grande schermo da Julia Roberts. In questo caso, a ricoprire il ruolo della protagonista dell'opera sarà Katey Sagal.

Il debutto della serie è previsto per il 2021. Sagal interpreterà Annie "Rebel" Bello, un'avvocatessa senza una vera laurea in legge. Viene descritta come una donna divertente, disordinata, brillante e coraggiosa che investe tutta se stessa nelle cause delle quali si occupa e combatte disperatamente per le persone che ama.

Oltre a Sagal, la serie tv vede protagonisti John Corbett nei panni di Grady Bello, James Lesure per il ruolo di Benji, Lex Scott Davis come Cassidy, Tamala Jones nei panni di Lona, Ariela Barer come Ziggie, Kevin Zegers come Nate, Sam Palladio come Luke ed Andy Garcia che invece sarà Cruz.

La showrunner di Grey's Anatomy e Station 19 Krista Vernoff ha scritto il pilot che invece è diretto da Tara Nicole Weyr. La serie è prodotta da ABC Signature in associazione con Sony Pictures Television. "Erin Brockovich non ha mai interrotto il lavoro straordinario che svolge combattendo per i suoi clienti come se fossero una famiglia" ha detto Karey Burke, presidente di ABC Entertainment. "Katey Sagal è una potenza nel ruolo da protagonista di Rebel e con Andy Garcia, John Corbett e il resto del cast è fenomenale, gli spettatori si innamoreranno di questi personaggi".

Rebel è stato originariamente messo in sviluppo alla ABC lo scorso ottobre, con il coinvolgimento di Sagal che è stato ufficializzato a gennaio. L'emergenza globale, esplosa nelle settimane successive, ha fatto deragliare la prima stagione della serie tv ed ha costretto la produzione ad interrompersi.