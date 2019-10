Ravenna Nightmare Film Fest 2019: Jean-Jacques Annaud aprirà il festival il 30 ottobre

Ravenna Nightmare Film Fest 2019 apre il sipario con un ospite d'onore: il regista Jean-Jacques Annaud sarà presente alla serata di apertura inaugurando ufficialmente la diciassettesima edizione.

Il regista Jean-Jacques Annaud sul set del film

L'opening Night di mercoledì 30 ottobre 2019 vedrà la presenza del Premio Oscar Jean-Jacques Annaud, regista di fama mondiale, famoso per aver realizzato capolavori come Il Nome della Rosa, L'amante e Sette Anni in Tibet.

Il regista premio Oscar dialogherà col critico cinematografico Alessandro De Simone in un esclusivo incontro serale alle 21:00, sul lato oscuro del suo cinema. Verranno approfonditi gli incontri, gli eventi, i momenti topici che hanno forgiato l'esperienza cinematografica del regista Premio Oscar, passando dalle origini della sua vocazione, al suo lavoro presente, fino ai progetti futuri, con la mente sempre rivolta a quell'orizzonte misterioso e inesplorato che è il lato oscuro del cinema. Al regista sarà consegnato il Premio "Anello d'Oro Special Edition" realizzato dall'artista Orafo Marco Gerbella. Il regista sarà ospite d'Onore del Ravenna Nightmare, ma anche del Lamezia International Film Fest, LameziaInternationalFilmFest (interno al progetto Vacantiandu, fondi PAC 2017- 2020), giunto quest'anno alla sua VI edizione, che si terrà dal 12 al 16 Novembre. I due festival sono lieti di avviare insieme questa collaborazione, nata quest'anno, che gli permette di condividere uno dei main guests di entrambi gli eventi.

La serata ospiterà inoltre la proiezione de L'ultimo lupo. Il film narra di un giovane studente cinese, Chen Zhen, che viene mandato a civilizzare i pastori nomadi della Mongolia. Il ragazzo però viene affascinato dal legame fra lupi e i pastori, tanto da ribellarsi alle leggi del suo stesso paese per difendere questa cultura millenaria. L'Ultimo Lupo è un racconto spettacolare fra cinema classico e popolare con una messa in scena tanto accurata da rendere palpabile la presenza della natura. Il film verrà proiettato mercoledì 30 ottobre in un'esclusiva proiezione serale alle ore 22:00, in versione originale sottotitolata e godrà della presenza in sala del regista. La Serata dell'Opening Night sarà ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

