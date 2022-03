Rashaad Ernesto Green regista di 68, film sugli atleti Tommie Smith e John Carlos

Rashaad Ernesto Green sarà il regista di 68, un film ispirato agli atleti che sul podio delle Olimpiadi hanno compiuto un gesto legato al movimento black power. Il film sarà una produzione MGM, Participant e MACRO.

A scrivere la sceneggiatura del lungometraggio 68 sarà Billy Ray, nominato ai premi Oscar. Sul grande schermo si assisterà alla storia dei velocisti Tommie Smith e John Carlos, seguendo la loro preparazione come atleti fino a quando diventano degli attivisti che, in occasione del podio dei Giochi Olimpici del 1968 che si sono svolti a Città del Messico, hanno compiuto il gesto diventato storico per protestare in solidarietà con i movimenti a favore dei diritti umani.

Rashad Ernesto Green ha dichiarato: "Ancora incredibilmente potente e rilevante, sono onorato nell'avere l'opportunità di portare l'incredibile storia di Tommie e John in vita: rappresentare il peso del mondo che questi giganti hanno avuto sulle loro spalle e la loro autodeterminazione, il loro coraggio e il sacrificio che hanno compiuto per prendere una posizione per tutti noi".

Nel team della produzione ci sono anche i nipoti di Carlos, Airrion e Shaun McCoy, e la moglie di Tommie Smith, DeLois Smith.

Michael De Luca, a capo di MGM Film, ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nell'avere Rashaad Ernesto Green alla guida di questo film davvero speciale. Il campione olimpico Tommie Smith ha dichiarato che lui e John Carlos 'dovevano essere visti perché non potevano essere ascoltati'. Il coraggio e l'altruismo di questi due uomini straordinari, che hanno messo letteralmente a rischio la propria vita per difendere ciò che era giusto e vero, ha rappresentato il bisogno essenziale di dire ciò che è vero. Siamo profondamente grati a Tommie e John, e a Rashaad, Stacy, Billy, Participant e MACRO, per essersi fidati di MGM per proporre la loro storia al mondo".