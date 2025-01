Tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca è finito l'amore? L'indizio della crisi che non lascia spazio a dubbi

In rete sta dilagando un gossip che riguarda Raimondo Todaro e Francesca Tocca: pare che la storia tra i due sia giunta a un punto di rottura.

Sono una tra le coppie più amate dei social. Uniti nell'amore e anche nel ballo, Raimondo Todaro è stato coach di Amici di Maria De Filippi fino alla stagione numero 23 e ha preso parte anche al cast di Ballando con le stelle. Anche Francesca Tocca è una ballerina e lavora tra le "schiere" di queen Maria. Ma, questa volta, la notizia su Todaro e Francesca non riguarda il ballo ma qualcosa di più personale.

Fine di un amore Tra Francesca e Raimondo? Ecco di cosa parla il gossip

Sui social serpeggia una notizia che è ancora tutta da confermare ma, come riportano le prime indiscrezione, pare che non sia un bel periodo per la coppia. Domenica 19 gennaio è stato il compleanno di Raimondo Todaro, che ha compiuto 38 anni. Sul suo profilo sono comparsi tanti messaggi di auguri ma, i più attenti, hanno notato che all'appello mancavano proprio quelli di Francesca.

Chi è la figlia di Raimondo Todaro, Jasmine Todaro

Non è un dettaglio da ignorare dato che i due sono sempre stati molto affiati su Instagram e sempre pronti a condividere con i fan momenti della loro quotidianità. Questo silenzio ha fatto preoccupare. Sta di fatto che, al momento, non essendoci un comunicato o un messaggio da parte di Todaro e Francesca, il gossip è privo di fondamento, eppure c'è chi scommette su una rottura tra i due.

Al di là dei fatti, non sarebbe la prima volta che i due ballerini entrano in crisi. Una prima crisi c'era stata nel 2020, quando Francesca Tocca ebbe un flirt con il ballerino e allievo di Amici, Valentin. Il matrimonio - i due sono sposati da 10 anni - ha iniziato a traballare ma Francesca e Raimondo si sono riavvicinati dopo la separazione grazie alla figlia Jasmine.