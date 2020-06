Raffaele Morelli zittisce Michela Murgia, interviene Laura Boldrini: “Capolavoro di becerume maschilista”

Anche Laura Boldrini è intervenuta sul litigio tra Michela Murgia e Raffaele Morelli: l'ex Presiedente della Camera ha definito le parole dello psicologo "un vero capolavoro di becerume maschilista".

• L’obiettivo di una donna è essere desiderata

• Se ciò non accade deve preoccuparsi

• L’intervistatrice #Murgia deve stare zitta e ascoltare

• Poi attacca il telefono e se ne va



Complimenti #Morelli, un vero capolavoro di becerume maschilista.

La giornata nera dello psicologo Raffaele Morelli era iniziata con un'intervista radiofonica con RTL 102.5 dove aveva detto: "Se una donna esce di casa e gli uomini non le mettono gli occhi addosso deve preoccuparsi perché vuol dire che il suo femminile non è in primo piano". Queste parole hanno suscitato l'indignazione dei social oltre a numerose critiche, Morelli ha provato ad arginarle durante una nuova intervista, questa volta a Radio Capital, peggiorando la situazione.

Raffaele Morelli ha deciso di affrontare il tema della parità di diritti provocando la sua intervistatrice, la giornalista Michela Murgia: "Ascolta, sei qui per farmi domande cretine o domande intelligenti?". Dandole del tu nonostante la giornalista gli desse del lei: "Io le sto dando del lei e la prego di fare lo stesso. Sta parlando con una persona, non con una bambina" e mostrandosi intollerante al dialogo: "sto parlando e non voglio essere interrotto, altrimenti me ne vado". A questo punto la Murgia lo ha invitato ad andarsene e Morelli ha attacco il telefono. Un comportamento irritante che l'ex Presidente della camera ha definito in un Tweet "un vero capolavoro di becerume maschilista".