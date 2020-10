Racconti dell'Orrore: la serie di Podcastory disponibile a Halloween

Racconti dell'Orrore è la nuova serie di Podcastory lanciata in occasione di Halloween. La voce protagonista della serie è l'attore Stefano Fresi e la miniserie sarà disponibile anche su SmemoApp!

Halloween, Dia de muertos, Ognissanti. Qualunque sia la tradizione a cui si voglia fare riferimento, una cosa è certa: la notte del 31 ottobre si omaggiano gli spiriti, ricordando i cari defunti, esorcizzando la paura (dolcetto o scherzetto?), evocando l'ignoto. Gli spiriti tornano. Buoni o cattivi, in cerca di soluzione per le loro vicende terrene, di vendetta, o forse di amore. I racconti di questi ritorni sono prassi ormai consolidata. E Podcastory decide di intercettare questo trend producendo e pubblicando una mini serie intitolata Racconti dell'Orrore, destinata al pubblico più attivo e coinvolto dalla notte di Halloween: la generazione Z, i Teen.

I tre racconti che compongono la mini-serie sono frutto di un concorso letterario promosso dalla factory negli scorsi mesi. Il concorso ha visto risposta massiccia di centinaia di write lovers. Sono racconti ambientati tra mezzanotte ed alba, tra luce ed ombra, sogno e realtà. Rappresentano il punto più profondo, il "cuore pulsante" della notte nera. È il momento in cui gli incubi raggiungono il loro culmine, i gufi spalancano i loro occhi magnetici dalle cime degli alberi e la luna illumina le paure più recondite di chi è sveglio, o si risveglia...

"Racconti dell'Orrore debutta ad Halloween - racconta Davide Schioppa, Ceo e Founder di Podcastory - perché ci è sembrata la data più indicata per questo lancio, ma siamo convinti che da mini-serie potrebbe diventare una produzione stabile, in grado di raccontare storie da brividi ai ragazzi tra i tredici ed i diciannove anni".

La mini serie sarà disponibile sulle tradizionali piattaforme e, dato il target specifico, sulla SmemoApp, il primo diario digitale esclusivamente dedicato alla generazione Z, lanciato proprio da Smemoranda il 15 settembre scorso e di cui Podcastory è partner. Racconti dell'Orrore vede anche l'inizio di una nuova importante collaborazione per Podcastory, quella con il celebre attore Stefano Fresi. Amato dal pubblico per il ruolo de "il Secco" nel film drammatico Romanzo criminale, o di Alberto Petrelli nella pellicola Smetto quando voglio, grazie alla quale ottiene una candidatura al David di Donatello come miglior attore non protagonista.

"Dare voce: - ci confida Stefano Fresi - è un'espressione che mi è sempre piaciuta moltissimo; interpretare storie scritte perché arrivino all'orecchio delle persone con l'aggiunta di intenzioni, sfumature, dettagli credo sia un'opportunità unica. L'esperienza del podcast secondo me centuplica le possibilità di comprensione profonda del testo. E Podcastory, per questo, compie una magia"