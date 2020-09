Primo Set: stasera su Rai2 la seconda puntata alla scoperta de L'allieva 3

Stasera su Rai2 alle 23:40 va in onda la seconda puntata, dedicata a L'allieva 3, di Primo Set , il programma che racconta la ripartenza del cinema italiano in un periodo difficile come quello attuale, un momento complesso se si pensa che nemmeno la seconda guerra mondiale aveva mai chiuso le sale cinematografiche.

Primo Set racconta l'entusiasmo e la grinta di attori, produttori e maestranze, la loro voglia di tornare a girare, in totale sicurezza, e di far tornare gli spettatori al cinema. Gianvito Casadonte e le due inviate, Elena Ballerini e Giulia Nannini, parleranno coi protagonisti del cinema italiano, attori, produttori e registi. Nomi e volti notissimi come Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Riccardo Scamarcio, Marco D'Amore, Alessandro Haber, Dino Abbrescia e tanti altri.

Sentiremo la voce dei produttori, quelli che i film li finanziano. Da loro ci faremo raccontare le nuove metodologie di produzione di un film. E naturalmente si visiterà il set della fiction L'allieva dove Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale ci racconteranno come nasce, anche in un periodo difficile, una fiction di successo. Che è stata una delle prime a ripartire con la produzione dopo lo stop forzato, e che dovrebbe tornare su Rai1 a partire dal 27 settembre, anche se manca ancora l'ufficialità.