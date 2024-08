Prime Video, settembre 2024: tutte le novità in catalogo tra film e serie tv

Settembre 2024 sarà un mese ricco di nuovi arrivi per Prime Video, di seguito potete visionare l'elenco di tutte le nuove serie tv e film che saranno disponibili sulla piattaforma streaming.

Si parte con la seconda stagione della punta di diamante di Prime Video, Sono Lillo. Il 19 settembre infatti torna la serie comedy di successo diretta da Eros Puglielli con protagonista Lillo Petrolo; al suo fianco Pietro Sermonti, Sara Lazzaro, Katia Follesa, Marco Marzocca, Cristiano Caccamo, e con la partecipazione di Paolo Calabresi e Corrado Guzzanti. Grazie a Posaman, il supereroe più supereroe di sempre, Lillo gode ormai di enorme popolarità. Ma sul set americano del suo prossimo film, scopre che Sergio ha ceduto tutti i suoi diritti d'immagine per un kolossal su Posaman supereroe camorrista. Disperato, cercherà in tutti i modi di svincolarsi dal film che finirebbe per distruggere la sua carriera. A complicare le cose si aggiungeranno problemi di identità e di cuore con il ritorno di Marzia dal Giappone, maledizioni e varchi dimensionali. Sono Lillo 2 è prodotta da Lucky Red in collaborazione con Prime Video.

Sono Lillo: Il protagonista in un momento della serie Prime Video

Il 13 settembre debutterà la serie originale En Fin, dalla regia di David Sainz. La trama recita: "Il giorno in cui era attesa l'Apocalisse, Tomás si sveglia con i postumi di una sbornia nel bel mezzo di un'orgia all'interno di un negozio di mobili. Mesi prima, aveva lasciato la moglie Julia e la figlia Noa dopo la notizia dell'imminente fine del mondo, senza rimpianti. Ma quando il pianeta errante, che stava per schiantarsi contro il nostro mondo, passa davanti alla Terra e la vita continua, Tomás si rende conto del suo grande errore. Ora proverà a riconquistare la sua vita di prima, insieme al perdono della sua famiglia, cercando di ricostruire un mondo che non è finito, ma che non sarà mai più lo stesso. Nel frattempo Julia, che ha sempre preso le cose con calma, vede questa come una seconda possibilità e trova il coraggio di fare tutte le cose che non osava fare prima. Noa, dal canto suo, si domanda perché gli adulti persistano nel distruggere il mondo da soli, senza bisogno che un pianeta gigante si schianti contro la Terra".

Dal 26 settembre invece arriva il film Killer Heat, diretto da Philippe Lacôte. Mistero elettrizzante e contemporaneo in classico stile noir, Killer Heat segue l'investigatore privato Nick Bali (Joseph Gordon-Levitt), un americano espatriato in Grecia, ingaggiato per indagare sulla morte accidentale del giovane magnate delle spedizioni Leo Vardakis (Richard Madden) sull'isola di Creta. La cognata della vittima (Shailene Woodley) non crede al rapporto ufficiale della polizia. Ma cosa è successo esattamente a Leo, e perché? Nonostante la bellezza inondata dal sole dell'esotica località mediterranea, Nick trova l'oscurità ad ogni angolo: dove la ricca e potente famiglia Vardakis governa come gli dei, dove la gelosia corre in profondità e chiunque potrebbe essere un sospettato.

Altre serie e show originali e in esclusiva Amazon Prime Video

The Money Game | 10 settembre

The Grand Tour: One for the Road | 13 settembre

Film originali e in esclusiva Amazon Prime Video

Puppy Love | 11 settembre

Hounds of War | 15 settembre

Ari Cassamortari | 23 settembre

NUOVI FILM IN ARRIVO

Prime e seconde visioni

Un mondo a parte | 2 settembre

Garfield: Una missione gustosa | 6 settembre

Flaminia | 7 settembre

Altri film

Cercasi Susan disperatamente | 1 settembre

Robocop | 1 settembre

Robocop 2 | 1 settembre

Robocop 3 | 1 settembre

RoboCop (2014) | 1 settembre

Ted | 1 settembre

Ted 2 | 1 settembre

C'era una volta... a Hollywood | 4 settembre

Taxi Driver | 4 settembre

Dune | 5 settembre

Terapia d'urto | 11 settembre

Vertical Limit | 18 settembre

Easy Girl | 25 settembre

NUOVE SERIE IN ARRIVO