Popoli Reloaded: al via oggi al cinema la Compagnia di Firenze

Con la proiezione di "Out of the Present" di Andrei Ujică, documentario sulla missione spaziale di due astronauti russi nel 1991 mentre sulla Terra gli avvenimenti portano al crollo dell'Urss, parte Popoli Reloaded, una selezione di documentari dell'archivio del Festival dei Popoli, martedì 15 giugno, al cinema La Compagnia di Firenze (ingresso 4 euro, ridotto 3).

La proiezione avrà luogo alle ore 18, fiore all'occhiello del lavoro di selezione nell'archivio sessantennale del Festival (inserito nella sezione Diamonds Are Forever, i diamanti dell'archivio), il docu-film di Ujică è del 1994. Racconta degli incredibili fatti del maggio 1991: due astronauti sovietici partono per una missione spaziale, uno dei due tornerà poco dopo, ma l'altro rimarrà in orbita, mentre sulla Terra gli avvenimenti stanno portando al crollo dell'Unione Sovietica. Il tempo è scandito dalla cronaca pubblica e storica di quei giorni importantissimi per le vite private e future degli uomini e le donne russe, e non solo.

Alle 21 parte l'omaggio al cinema di Radu Jude, regista Orso D'Oro a Berlino, con la proiezione di "Aferim!" del 2015. Il film è stato presentato in quell'anno alla Berlinale, dove poi il cineasta è stato premiato lo scorso marzo con il massimo riconoscimento. Girato tra la Romania, la Bulgaria e la Repubblica Ceca, il lavoro di finzione del regista ci porta in Valacchia, nel 1835, con due cavalieri rumeni, padre e figlio, che inseguono uno schiavo Rom in fuga. Conosceranno le ingiustizie di una società ancora feudale, incontrando genti di ogni etnia e religione, ebrei, cristiani, turchi, russi, ungheresi. Originale, ironica, girata in uno splendido bianco e nero, la pellicola segna il momento in cui Jude ha avviato il lavoro di scavo nella storia scritta e orale della Romania.

Popoli Reloaded, l'iniziativa organizzata dal Festival dei Popoli per celebrare la riapertura delle sale e valorizzare lo storico archivio del festival, è una quattro giorni di cinema, in programma 18 documentari divisi per sezioni: Romania Facing the Past - il cinema di Radu Jude; Diamonds are Forever, film dall'archivio; Doc Explorer, la sezione sperimentale; Lo splendore della vita - il cinema di Tizza Covi e Rainer Frimmel. La rassegna è organizzata nell'ambito del progetto per la catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione degli archivi del Festival dei Popoli e Mediateca Toscana che vedono impegnate l'Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana per Regione Toscana e Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana.

Per informazioni: www.festivaldeipopoli.org.