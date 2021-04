A Pomeriggio 5 si parla di Denise Pipitone ma l'avvocato di Piera Maggio pianta in asso Barbara D'Urso

A Pomeriggio 5 si parlava di Denise Pipitone, ecco perchè l'avvocato di Piera Maggio era stato invitato in collegamento, ma non ha gradito alcuni commenti sul caso di Olesya Rostova ed è andato via, piantando in asso Barbara D'Urso e i suoi ospiti.

È successo ieri su Canale 5 mentre nello studio di Barbara D'Urso si affrontava ancora una volta l'argomento Olesya Rostova e presunta somiglianza con Piera Maggio, che per alcuni giorni ha riportato i riflettori sulla scomparsa, avvenuta nel 2004, della piccola Denise.

Giacomo Frazzitta, legale della mamma, è intervenuto per raccontare la propria esperienza nella trasmissione russa, rea di aver voluto "giocare" sull'impatto mediatico della storia senza curarsi per tempo né delle richieste pervenute dall'Italia da parte dell'avvocato, né dei sentimenti delle persone in gioco.

Se durante lo show "Let them talk" Frazzitta aveva già tuonato in diretta, mettendo così fine ai tentativi squallidi di aumentare l'audience sfruttando un mistero che, falsamente, affondava le sue radici in Italia (svelando quindi in diretta che Olesya Rostova non è Denise Pipitone), ha fatto qualcosa di molto simile anche in diretta su Canale 5, abbandonando il collegamento in preda alla collera, come mostra la clip estratta dalla puntata.

Cosa è successo? Verso la fine di un intervento piuttosto lungo, in cui l'avvocato ha anche ricordato alcuni dettagli relativi alla scomparsa di Denise, è stata l'osservazione di Roberto Alessi a mandare Frazzitta su tutte le furie.

Il giornalista ha affermato: "Quando Olesya ha detto di non sapere il suo gruppo sanguigno non è possibile, dice una bugia. Lei già conosceva il suo gruppo sanguigno. Lo sapeva e taceva".

Se siano state le dichiarazioni di Alessi o un disturbo nel collegamento non è dato sapere, ma la reazione del legale è stata del tutto inattesa e neppure Barbara D'Urso, letteralmente piantata in asso, è riuscita a trattenere la sorpresa per quanto stava accadendo sotto i suoi occhi.

"In questo momento nel programma c'è una scaletta? Adesso mi fa parlare. Lei dice cose che non hanno senso. Va bene, ok, arrivederci. Vedi che ho fatto male a venire?! Ma cosa devo chiarire? Ma smettetela, basta!": con queste parole l'avvocato di Piera Maggio ha abbandonato Pomeriggio 5.