Pokémon e Aardman annunciano una collaborazione: ecco quando arriverà il progetto misterioso

Nel 2027 arriverà, per la gioia di tanti fan, un progetto ancora misterioso nato dalla collaborazione tra The Pokémon Company International e lo studio Aardman.

Nella giornata di oggi, a sorpresa, The Pokémon Company International e lo studio di animazione Aardman, che ha portato al successo le avventure di Wallace & Gromit e Galline in fuga, hanno annunciato una collaborazione.

Il progetto nato dall'incontro tra i due mondi arriverà, per la gioia dei fan, sugli schermi nel 2027.

I primi dettagli del progetto

Il comunicato ufficiale anticipa che la collaborazione avrà lo stile di narrazione unico che ha reso famosi i titoli Aardman nel mondo e regalerà avventure ambientate nell'universo Pokémon completamente nuove.

Taito Okura, Vicepresidente Marketing e Media presso The Pokémon Company International, ha dichiarato: "Questa è una partnership da sogno per Pokémon. Ad Aardman sono maestri nella loro arte e siamo rimasti conquistati dal loro talento e dalla loro creatività. Ciò a cui abbiamo lavorato assieme farà sicuramente gola ai fan dei Pokémon in tutto il mondo!".

L'annuncio della collaborazione

Sean Clarke, Amministratore Delegato di Aardman, ha quindi aggiunto: "È un onore enorme lavorare con The Pokémon Company International. È un vero privilegio vederci affidato il compito di portare alla vita i loro personaggi e il loro mondo in una veste tutta nuova. Unire Pokémon, il marchio dell'intrattenimento più importante al mondo, al nostro amore per l'arte, per i personaggi e la narrazione umoristica, è un'esperienza straordinaria".

La sua dichiarazione prosegue sottolineando: "Aardman e TPCi condividono un'enfasi verso il patrimonio culturale e l'attenzione per il dettaglio. Entrambi poniamo i nostri appassionati e il nostro pubblico al centro di tutto ciò che facciamo; sappiamo che questo è ciò che ci guiderà nel nostro impegno a creare insieme storie affascinanti, nuove e originali per gli spettatori di tutto il mondo".

Per ora non resta quindi che attendere nuovi dettagli sulla collaborazione e, nel frattempo, i fan dell'animazione potranno vedere a Natale Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl.