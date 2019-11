Piero Angela, ricoverato in seguito a incidente domestico

Piero Angela vittima di un brutto incidente domestico, per cui è stato ricoverato a Roma tra il 1° e il 2 novembre scorsi, anche se la notizia è stata diffusa soltanto oggi.

Piero Angela, in base a quanto appreso, sarebbe stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea di Roma in seguito a una brutta caduta che gli avrebbe causato una contusione alla spalla, al polso e all'avambraccio. Ricoverato per gli esami di rito e per scongiurare fratture e danni più seri, il novantenne divulgatore scientifico è stato dimesso nella giornata odierna e, in base a quanto comunicato dal suo staff, starebbe bene e sarebbe già al lavoro sui prossimi progetti.

"Ringrazio quanti, con la loro cura e il loro affetto, hanno chiesto delle mie condizioni": questo il primo messaggio di Piero Angela per tranquillizzare tutti i fan, preoccupati dalla notizia del suo ricovero.

Dopo aver fatto compagnia per tutta l'estate al pubblico di Rai1 con la nuova stagione di Super Quark, Piero Angela, a 90 anni suonati, non intende davvero rimanere a casa con le mani in mano: a dispetto del brutto incidente, il celebre divulgatore scientifico sta preparando un nuovo speciale sulle meraviglie degli oceani per il prossimo 17 dicembre al Teatro La Fenice di Venezia.