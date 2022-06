Philip Baker Hall è morto a 90 anni, è stato protagonista di film come Magnolia e The Truman Show

L'attore Philip Baker Hall è morto all'età di 90 anni dopo una lunga carriera che l'ha visto recitare in film come Magnolia e The Truman Show.

Philip Baker Hall è morto all'età di 90 anni, dopo una lunga carriera che l'ha visto recitare in film come Magnolia e The Truman Show.

La triste notizia è stata confermata dal giornalista Sam Farmer del Los Angeles Times con un tweet condiviso online.

Il messaggio sulla morte di Philip Baker Hall dichiara: "Il mio vicino, amico e una delle persone più sagge, talentuose e gentili che io abbia mai incontrato, Philip Baker Hall, è morto pacificamente la notte scorsa. Era circondato dalle persone amate. Il mondo ora ha un vuoto".

L'attore ha recitato in numerosi film e serie di successo come Hard Eight, The Truman Show, Argo, Magnolia e Zodiac.

Tra i progetti per il piccolo schermo in cui ha recitato c'è anche la serie Seinfeld nella parte di Joe Bookman, che lavorava in una biblioteca.

L'attore era nato a Toledo, Ohio, il 10 settembre 1931, iniziando poi a lavorare a teatro e al cinema, con il film Cowards. Tra gli show in cui ha recitato come guest star c'è anche la popolare serie MASH.

Negli anni '80 è invece apparso con ruoli minori in progetti di successo come Midnight Run e Ghostbusters II. Successivamente ha recitato in Cigarettes & Coffee di Paul Thomas Anderson, diventato poi il lungometraggio Hard Eight e nel cui cast c'era anche Philip Seymour Hoffman. Hall ha collaborato con il regista anche in occasione di Boogie Nights e Magnolia.