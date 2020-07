Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo - il mare dei mostri, stasera su Nove il film con Logan Lerman

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - il mare dei mostri è il film che va in onda stasera su Nove alle 21:25. Logan Lerman torna nei panni del semidio Percy nel secondo capitolo della saga basata sui libri di Rick Riordan

La vita di un semidio a New York non è esattamente una cosa semplice, e quella di Percy Jackson in particolare, si è fatta ancora più complicata quando ha scoperto di essere il figlio di Poseidone e deve trascorrere tutte le estati al Campo Mezzosangue, insieme ai suoi simili. Il campo però, è in pericolo, perchè l'Albero Magico che lo protegge dalle invasioni dei mostri è stato avvelenato, e l'unica cosa che può salvarlo è il Vello d'Oro, che Polifemo custodisce su un'isola circondata dal Mare dei Mostri.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Il mare dei mostri è stato diretto da Thor Freudenthal, i protagonisti sono Logan Lerman, Alexandra Daddario, Leven Rambin, Nathan Fillion, Stanley Tucci e Sean Bean.

Numerosi fan dei libri hanno criticato la scelta di eliminare molte scene iniziali del libro o di anticipare cose che appartengono al finale della saga, per questo molti dei lettori di Rick Riordan hanno deciso di boicottare il film. Pierce Brosnan, che ha interpretato il centauro Chirone nel primo film, è stato sostituito da Anthony Head.