Paul Schrader e Richard Gere svelano perché hanno atteso così a lungo prima di lavorare di nuovo insieme

Paul Schrader ha diretto nuovamente Richard Gere in occasione del film I Tradimenti, tratto dal romanzo scritto nel 2021 da Russell Banks.

Il regista e l'attore, intervistati da Deadline, hanno ora rivelato perché hanno deciso di collaborare dopo molti anni dall'esperienza vissuta sul set di American Gigolo.

Cosa racconta il film di Schrader

Nel film I tradimenti l'attore Richard Gere interpreta il regista di documentari Leonard Fife che, mentre si avvicina alla propria morte, decide di rivelare delle verità tenute a lungo nascoste sulla sua vita in presenza della moglie Emma (Uma Thurman). La mente di Fife, tuttavia, continua a creare e la sua ricostruzione dei fatti avvenuti in passato potrebbe non essere del tutto veritiera.

Gere nel film I tradimenti

Gere ha rivelato che non aveva mai incontrato il regista Paul Schrader prima che gli venisse offerto il ruolo da protagonista in American gigolo. L'attore ha ricordato: "All'epoca stavo lavorando senza pause ed ero semplicemente all'inizio di quel momento in cui un attore viene notato e inizia ad avere opportunità. Ero a Malibu, cercando di capire questo nuovo mondo in cui mi trovavo e di evitare di essere un altro attore a New York. Stava inoltre accadendo qualcosa di nuovo. Paul era piuttosto conosciuto all'epoca".

Schrader ha quindi spiegato che dopo aver girato American Gigolo la star ha avuto dei grandi successi che lo hanno portato a lavorare a progetti dal budget elevato e diversi da quelli a cui stava realizzando. Per questo motivo il filmmaker non ha più avuto modo di dirigere Richard: "Non avevo mai il ruolo giusto o il budget adatto. Non si tratta che avevo perso il mio affetto o rispetto nei suoi confronti, semplicemente non era accaduta la cosa giusta".

Gere ha aggiunto che incontrava spesso il regista agli eventi e durante la stagione dei premi cinematografici, dovendo quindi attendere prima di poter collaborare nuovamente.

Il legame personale tra Gere e il film

Gere ha ricordato: "Paul mi ha chiamato. Mi ha detto: 'Guarda, ho qualcosa e vorrei che tu lo leggessi'. Mi ha raccontato la storia al telefono perché non avevo letto il libro. Conoscevo l'opera di Russell e la collaborazione avuta con Paul in precedenza in occasione di Affliction, che è un film incredibile. Più personalmente, mio padre stava per compiere 101 anni ed era morto alcuni mesi prima. Stava vivendo con me e la mia intera famiglia è stata davvero coinvolta con la sua morte. Ha perso la vita rapidamente, ma era in sedia a rotelle e usando un deambulatore, e la sua mente stava diventando più fluida per quanto riguarda il tempo, lo spazio e i ricordi. Tutto stava diventando un po' più espressionistico, per quanto riguarda il suo rapporto con il mondo, anche se era davvero lucido per quanto riguarda le persone nella sua vita e i ricordi di cosa stavano affrontando, dove erano nella vita e tutto il resto. Abbiamo avuto un'esperienza davvero speciale fino alla fine. Ma stavo affrontando proprio tutto quello quando Paul mi ha inviato lo script. Mi sono avvicinato al film in quel modo. Mi ha colpito a livello emotivo".

Il regista ha quindi svelato che aveva pensato che offrire il ruolo a star come Anthony Hopkins, Jonathan Pryce e Tommy Lee Jones non avrebbe aiutato il progetto. Schrader ha sottolineato: "Richard Gere? Richard non ha mai interpretato un uomo anziano. Le persone non avevano visto quel film".