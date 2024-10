Paul Morrissey, icona del cinema underground e collaborato di Andy Warhol, morto a 86 anni

Il regista icona del cinema underground new yorkese è deceduto il 28 ottobre 2024 all'età di 86 anni in seguito a una polmonite.

Icona del cinema indipendente e collaboratore di Andy Warhol, il regista Paul Morrissey è morto il 28 ottobre 2024 all'Ospedale di Manhattan, dove era ricoverato per una polmonite. Il cineasta aveva 86 anni. Il decesso di Morrissey è stato confermato al New York Times dall'archivista e studioso Michael Chaiken.

Paul Morrissey ha incontrato Andy Warhol nel 1965, quando Warhol aveva cominciato a realizzare i suoi film sperimentali nel suo famigerato loft, soprannominato The Factory. Lavorando con budget inferiori a 10.000 dollari, la coppia ha realizzato una serie di lungometraggi che hanno rivoluzionato il cinema Underground americano degli anni '60 e '70. L'apice del successo commerciale è stata la trilogia con protagonisti Warhol e il sex symbol gay Joe Dallesandro composta da Flesh, Trash e Heat. Andy Warhol si ritagliò il ruolo di produttore, mentre la regia da cinéma vérité di Paul Morrissey e le sceneggiature in gran parte improvvisate fornirono ai suoi protagonisti, come Dallesandro, Jackie Curtis, Holly Woodlawn e Viva, un apparato melodrammatico per far emergere le loro personalità.



La collaborazione con Lou Reed

Durante questo periodo Paul Morrissey lavorò anche a lungo con i Velvet Underground e con la cantante Nico, entrambi co-gestiti con Warhol nel 1966-67, per i concerti multimediali Exploding Plastic Inevitable che la band organizzò in quegli anni. Tuttavia, il suo ruolo era definito in modo vago perciò preferì separarsi dal gruppo più o meno nello stesso periodo in cui Lou Reed, il principale cantante e compositore della band, licenziò Warhol dal ruolo di loro manager, nel 1967.

La collaborazione di Paul Morrissey con Andy Warhol proseguì con film di genere Flesh for Frankenstein, distribuito in 3D nel 1973, e Blood for Dracula, uscito nel 1974. Le pellicole ottennero lo status di cult, ma si rivelarono un flop commerciale non riuscendo ad attirare neppure l'attenzione della critica dell'epoca.

Il duo creativo si sciolse nel 1974. Paul Morrissey continuò a dirigere, attirando anche star come Dudley Moore e Kevin Bacon. Il suo ultimo film, News From Nowhere, è uscito nel 2010. Con il passare degli anni, Morrissey è diventato più esplicito riguardo al suo giudizio negativo su Warhol e ai 'minuscoli' contributi artistici che ha dato ai loro progetti.

"Era incompetente, anoressico, analfabeta, autistico, affetto da Asperger - non ha mai fatto nulla in tutta la sua vita", ha detto Morrissey di Warhol. "In un certo senso l'ha attraversato come uno zombie e questo ha dato i suoi frutti a lungo termine."