Patti Smith sviene durante concerto in Brasile e continua lo show in sedia a rotelle

Patti Smith è stata colpita da uno spiacevole episodio durante il suo concerto al Teatro Cultura Artística di San Paolo, in Brasile. La leggendaria cantautrice è svenuta improvvisamente mentre si esibiva con il gruppo berlinese Soundwalk Collective, crollando a terra davanti al pubblico.

Cosa è successo a Patti Smith?

Secondo quanto riportato dal Guardian, l'incidente è avvenuto circa 30 minuti dopo l'inizio dello spettacolo. Nonostante l'intervento tempestivo dei medici, la Smith è stata portata nel backstage per ricevere le necessarie cure. Tuttavia, poco dopo ha deciso di tornare sul palco, accolto dagli applausi del pubblico, seduta su una sedia a rotelle, per scusarsi dell'imprevisto e proseguire lo show, concludendo con la sua hit Because the Night.

Una foto di Patti Smith

"Purtroppo il dottore mi ha detto che non posso finire, mi sento male", ha spiegato alla folla dalla sedia a rotelle, visibilmente provata.

In un post su Instagram, la band ha spiegato che Patti Smith, 78 anni, soffre da tempo di forti emicranie, che potrebbero essere la causa dello svenimento. Hanno rassicurato i fan sul fatto che la cantante sta ora bene. La dichiarazione, firmata anche dalla stessa Smith, recita: "Grazie San Paolo per la tua incredibile energia e il tuo supporto. È stata un'esperienza molto emozionante per tutti noi. Grazie per essere stati lì. Patti ha sofferto di una forte emicrania negli ultimi giorni e ha avuto qualche capogiro sul palco, ma ha comunque voluto essere qui con noi e con voi".

Anche il teatro ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, precisando: "Patti Smith si è sentita stordita durante l'esibizione e sta ricevendo il miglior supporto medico disponibile".

Questo non è il primo incidente di salute che colpisce la cantante: nel dicembre 2023 aveva dovuto annullare un concerto a Bologna a causa di un malore legato a un abbassamento di pressione. In quella circostanza, Smith era stata trasportata all'ospedale Maggiore per degli accertamenti e aveva trascorso diverse ore sotto osservazione.