Pac-Man: in fase di sviluppo il film live-action

Pac-Man sembra sia destinato ad arrivare sul grande schermo con un film live-action grazie alla collaborazione tra Bandai Namco Entertainment e Wayfarer Studios. La casa di produzione è stata fondata da Justin Baldoni e Steve Sarowitz.

Il gioco Pac-Man ha debuttato negli anni '80 ed è ambientato in labirinti dove il "protagonista" deve mangiare delle palline mentre viene inseguito da fantasmi colorati. La popolarità del gioco ha dato vita a numerosi progetti sequel, come Ms. Pac-Man, serie televisive e moltissimo merchandise.

L'idea originale è stata firmata da Chuck Williams (Sonic), mentre nel team della produzione ci sarà anche la Lightbeam Entertainment di Williams e Tim Kowk.

Pac-Man potrebbe puntare a replicare il successo di Sonic, di cui è stato recentemente distribuito il film sequel, diretto da Jeff Fowler e basato su una sceneggiatura di Pat Casey e Josh Miller, che vede il ritorno del cast del primo capitolo della storia: Ben Schwartz (voce di Sonic), Jim Carrey (Dr. Ivo Robotnik/Dr. Eggman), James Marsden (sceriffo Tom Wachowski), Tika Sumpter (Maddie Wachowski) e Adam Pally (Wade Whipple). Idris Elba, invece, presta la voce a Knuckles e Colleen Villard riprende il ruolo di Tails avuto nei videogiochi e nei progetti targati Sega.

La sinossi di Sonic: il film 2 recita: "Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è pronto per una maggiore libertà, e Tom e Maddie accettano di lasciarlo a casa mentre vanno in vacanza. Ma, non appena se ne sono andati, il Dr. Robotnik ritorna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di costruire e distruggere le civiltà. Sonic fa squadra con la sua spalla, Tails, e insieme intraprendono un viaggio per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate."