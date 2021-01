Other Spaces: Corso online di progettazione dello spazio VR organizzato dall'Associazione Culturale Red Shoes

Other Spaces: annunciato il nuovocorso online di progettazione dello spazio VR organizzato dall'Associazione Culturale Red Shoes in collaborazione col Premio Solinas.

Other Spaces: annunciato il nuovo corso online di progettazione dello spazio VR organizzato dall'Associazione Culturale Red Shoes Associazione Culturale Red Shoes in collaborazione col Premio Solinas. Il corso esplora le attuali potenzialità della progettazione degli spazi attraverso la realtà virtuale, cercando di studiare quali saranno gli scenari più interessanti per il futuro: tra cinema e fotografia, teatro, gestione del suolo pubblico e utilizzi in campo musicale.

Dalla durata di 7 settimane, Other Spaces è prodotto e organizzato dall'Associazione Culturale Red Shoes nell'ambito delle sue attività Educational, e alla sua conclusione presenterà ai partecipanti un attestato di partecipazione rilasciato dal Premio Solinas.

Il corso è indirizzato a studenti di master o professionisti del settore interessati a sviluppare uno step outline per un progetto interattivo da presentare in ambito audiovisivo. Attraverso la teoria e la pratica, ci si occuperà infatti del concetto stesso di "spazio" nella narrazione immersiva partendo dal cinema ed esplorando la fotografia, il teatro immersivo, l'uso del suono e la performance nello spazio pubblico per esplorare le tecniche di drammaturgia applicate al VR attraverso un approccio interdisciplinare.

Attraverso un viaggio di 7 settimane, i gruppi saranno guidati verso lo sviluppo di uno step outline e un pitch finale sviluppati a partire dalla proposta di progetto su cui sono stati selezionati. Tutor, esperti e ospiti di rilievo, tra i quali anche l'attore italiano Elio Germano, interverranno nell'arco di tutta la durata del corso e seguiranno il percorso di sviluppo dei singoli progetti, a partire dall'impostazione della struttura fino alla presentazione finale. Il pitch finale consentirà infatti proprio di presentare il progetto, in maniera concreta, a diversi esperti del settore che esprimeranno il loro giudizio in merito, rappresentando ulteriormente la multidisciplinarietà del corso Other Spaces.

IDEAZIONE E COORDINAMENTO

Ludovica Fales Responsabile area Educational di Red Shoes Documentary & film director storytelling; interactivity; filmmaking MA,PhD University College London - Future Media Studio Department of Anthropology Open City Docs School

Carolina Marconi Documentary & interactive project director

MA Graduate Future Media Studio, Department of Anthropology UCL

INFORMAZIONI SUL CORSO

Numero di lezioni online: 7 + Final Pitch

Frequenza: settimanale (7 settimane), 3 ore a sessione, tutoraggio 1 ora per gruppo ogni due settimane (4 ore in totale per gruppo)

Numero di studenti: minimo 10 gruppi (ogni gruppo composto da 2 persone)

Lingua: italiano (alcuni materiali saranno distribuiti in inglese)

Costo del corso per gruppo (sessioni di pitching e accesso all'area riservata The Hub of Projects inclusi): 600 euro

Piattaforma online: Zoom

Data di inizio: Fine gennaio 2021 (TBC, al raggiungimento della quota di iscrizioni prevista)

STRUTTURA DEL CORSO

1a settimana - Spazio e VR (Ludovica Fales, Carolina Marconi)

2a settimana - Spazio e Cinema (Ludovica Fales)

3a settimana - Spazio e Fotografia (Tano d'Amico, Vanessa Vacca)

4a settimana - Spazio e Teatro Immersivo / Suolo Pubblico (Natalia Agati, Manuel Pons Romero)

5a settimana - Spazio e Suono (Axel Droli)

6a settimana - Spazio e Drammaturgia (Sandra Gaudenzi, Roberto Malfagia)

7a settimana - Spazio e Attore (Ludovica Fales, Carolina Marconi)

Per informazioni e iscrizioni: edu.redshoesuk.com, educational@redshoesuk.com.