Gli Oscar 2025 saranno trasmessi negli USA in streaming su Hulu per la prima volta nella storia

La cerimonia di consegna degli Oscar 2025, per la prima volta nella storia dei riconoscimenti assegnati dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, sarà trasmessa in diretta streaming su Hulu in contemporanea con la messa in onda tradizionale su ABC.

L'obiettivo dei produttori della serata è quella di renderla ancora più accessibile rispetto al passato.

L'annuncio dei produttori degli Oscar

La consegna dei premi assegnati in occasione della 97esima edizione degli Oscar sarà inoltre disponibile on demand, sempre su Hulu, il giorno successivo, nel tentativo di aumentare ulteriormente il potenziale pubblico.

A condurre la serata sarà Conan O'Brien, mentre Raj Kapoor sarà coinvolto come produttore e showrunner dell'evento televisivo che celebra il meglio della stagione cinematografica.

Nel team dei produttori ci sono inoltre gli esperti Katy Mullan e Hamish Hamilton, già regista di eventi televisivi come lo show halftime del Super Bowl.

Il poster degli Oscar 2025

Hulu, negli Stati Uniti, può contare su ben 52 milioni di abbonati, cifra che sembra promettere un aumento significativo dei dati relativi agli ascolti della serata, che nel 2024 è riuscita a riguadagnare un po' di attenzione rispetto al passato, arrivando a quota 21.5 milioni di spettatori.

Oscar 2025: da Anora a The Brutalist, i 10 film da tenere d'occhio

Il tentativo di aumentare i dati di ascolto

Dal 2017 gli Oscar non riescono a superare la soglia di 30 milioni di spettatori e il coinvolgimento di Hulu potrebbe quindi rivelarsi essenziale per raggiungere questo importante obiettivo che l'Academy spera venga raggiunto senza ulteriori attese.

L'appuntamento per i fan del cinema è fissato per domenica 2 marzo 2025, giornata in cui gli Oscar arriveranno in contemporanea sugli schermi di oltre 200 territori in tutto il mondo.