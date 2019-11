ONI: Netflix annuncia la produzione della serie animata giapponese

ONI è la nuova serie animata di cui Netflix ha ordinato la produzione e il progetto, ispirato al folklore giapponese, verrà prodotto dallo studio Tonko House, che ha realizzato pluripremiato cortometraggio The Dam Keeper.

Il servizio di streaming ha dato il via libera alla produzione del progetto creato da Daisuke "Dice" Tsutsumi, ex art director della Pixar. ONI sarà un mix di animazione in stop motion e generata al computer e la storia sarà ambientata in un mondo pieno di goffe divinità e mostri, personaggi ispirati alla mitologia giapponese. La protagonista sarà una delle figlie di una delle creature, Onari, determinata a seguire le orme dei potenti eroi della tradizione, ma i suoi poteri unici devono ancora essere rivelati. Ha quello che serve per proteggere il suo pacifico villaggio dalla presenza del misterioso Oni che minaccia le divinità?

Tsutsumi ha lavorato in passato a film di successo come Toy Story 3 e Monsters University e avrà il ruolo di showrunner della serie. L'animatore ha dichiarato: "Avendo trascorso la mia intera carriera nel settore dell'animazione americana, una parte di me si è sempre chiesta se ci sarebbe mai stato un posto nelle storie che racconto per l'altra metà della mia identità, quella di nativo giapponese. Questa collaborazione tra Tonko House e Netflix è forse un'opportunità unica nella vita per me in modo da poter seguire il mio unico background per condividere con il resto del mondo le storie meravigliose con cui sono cresciuto in Giappone, in particolari quelle che credo siano rilevanti nella società in cui viviamo attualmente".

Aram Yacoubian, direttore del settore dedicato all'animazione di Netflix, ha aggiunto: "Ci siamo innamorati di Onari e della specifica mitologia giapponese costruita intorno a lei e siamo sicuri che la sua storia davvero personale e in cui ci si può immedesimare all'insegna della scoperta di se stessi conquisterà gli spettatori di tutto il mondo".