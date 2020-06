Oltre la notte: stasera su Rai3 il film con Diane Kruger tratto da una storia vera

Oltre la notte, diretto da Fatih Akin nel 2017, è il film in onda stasera su Rai3 alle 21.20. La storia è ispirata a un fatto reale: l'attentato terroristico di Colonia avvenuto nel 2004 da parte della cellula terroristica neonazista Nationalsozialistischer Untergrund (NSU).

Oltre la notte racconta la vita di Katja (Diane Kruger) che cambia completamente quando il marito Nuri e il figlio Rocco muoiono in un attentato, uccisi da un'esplosione. Circondata da amici e parenti, la donna prova ad andare avanti dopo il funerale, ma è davvero difficile per lei vivere senza la sua famiglia. Decisa a chiedere giustizia, Katja si mette sulle tracce degli assassini, sostenuta dall'avvocato di famiglia e migliore amico del marito. Convinta che l'attentato sia di matrice neo-nazista, si batte per dimostrare la sua tesi contro la polizia, che invece ritiene gli imputati legati allo spaccio di droga. Katja sta per mollare tutto quando il suo avvocato le rivela che gli agenti le hanno dato ragione e che i due assassini sono esponenti di un gruppo estremista. Dopo l'arresto dei due sospettati, la donna prende parte al processo, ma nonostante la sua testimonianza, i due vengono rilasciati per mancanza di prove. È in quel momento che Katja decide di farsi giustizia da sola...

Presentato nel 2017 in Concorso al Festival di Cannes, Oltre la notte regala a Diane Kruger il Prix d'intérpretation féminine e, nel 2018, si aggiudica il Golden Globe come Miglior Film straniero.