Oggi è un altro giorno, gli ospiti della settimana dedicata a Sanremo del programma di Serena Bortone

Anche quest'anno, dal 6 febbraio, Oggi è un altro giorno con Serena Bortone andrà in onda, come sempre alle 14.05 su Rai 1, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo per raccontare la settimana del Festival 2023. Ecco alcuni degli ospiti che vedremo in questi giorni.

Ogni giorno il programma ospiterà i vari cantanti in gara e tanti altri artisti. Inoltre, in studio, due grandi voci della canzone: lunedì 6 e martedì 7 arriverà infatti Fausto Leali mentre mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 Iva Zanicchi. E poi ancora Guillermo Mariotto e Alessandro Egger, reduce dal grande successo di Ballando con le Stelle e Gianni Dall'Aglio, storico batterista di Lucio Battisti. Ed ancora, la"Cassazione del Festival" Marino Bartoletti, e l'ironia surreale della signora Emma Coriandoli, alias Maurizio Ferrini. Con loro il gruppo degli affetti stabili Jessica Morlacchi, Antonio Mezzancella, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi, Laura Freddi, Samuel Peron, Valerio Scanu e Francesco Oppini.

Inoltre, nella platea del Teatro del Casinò siederanno gli studenti dei licei e delle scuole professionali di Sanremo che potranno interagire con il cast della trasmissione. Ma anche altre sorprese, che saranno svelate via via, attendono il pubblico del programma durante la settimana sanremese.

Non mancheranno naturalmente i collegamenti con Domenico Marocchi dalla porta carraia del teatro Ariston ed una finestra speciale sul Suzuki Stage in Piazza Colombo dove quest'anno sono previsti concerti ed incontri con tanti artisti (Achille Lauro, Annalisa, Piero Pelù, La Rappresentante di Lista, Francesco Renga e Nek). Senza dimenticare la nave a largo del porto della città ligure.