Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, gli ospiti di oggi su Rai 1

Oggi venerdì 17 febbraio, alle 14,05 su Rai 1, subito dopo il Tg1 e il Tg1 Economia, va in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone. Sanremo, il cinema e l'attualità politica sono gli argomenti di questa puntata che come sempre precede e fa da traino a La Vita in Diretta con Alberto Matano,

Serena Bortone ospita Alba Parietti, tra i protagonisti delle due puntate speciali di Tale e quale a Sanremo, spin-off di Tale e quale show dedicato alla kermesse canora.

Sarà poi la volta della regista Michela Andreozzi che presenterà tra le altre cose, il suo ultimo film Una gran voglia di vivere, che vede protagonista Fabio Volo, qui trovate la nostra recensione di Una gran voglia di vivere. A seguire il giornalista Alessio Zucchini, autore del libro Una famiglia.

Una gran voglia di vivere, Fabio Volo e Vittoria Puccini "Un film per affrontare i cambiamenti"

Nella seconda parte del programma, invece, spazio all'attualità con tutti gli aggiornamenti sui principali temi della politica. Ospite, in collegamento da Cattolica, il Presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.