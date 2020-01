Notte sul pianeta Terra, su Netflix in streaming da oggi

Notte sul pianeta Terra è la nuova serie originale Netflix in sei episodi che sarà disponibile da oggi in streaming in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Per l'Italia, la voce che accompagnerà gli spettatori in questo viaggio tra i segreti della natura è di Alessandra Mastronardi.

Grazie ad una tecnologia rivoluzionaria, la serie documentaristica Notte sul pianeta Terra rivela segreti e comportamenti della natura, restituendo una visione unica delle meraviglie del mondo durante la notte. Cinque dei sei episodi esplorano habitat diversi svelando come l'esigenza di sopravvivere nelle ore più buie modelli la vita di animali e piante in modi inaspettati. L'episodio 6 - Dal tramonto all'alba - rivela invece come la fauna selvatica in tutto il mondo si comporta, appunto, dal tramonto all'alba.

Contestualmente al debutto della serie, verrà rilasciato in tutti i paesi lo speciale Notte sul pianeta Terra: un salto nel buio, un episodio di backstage che approfondisce alcune delle scoperte e mostra come la troupe abbia sfruttato le ultime tecnologie per le riprese in notturna. La serie è prodotta da Bill Markham. I produttori esecutivi sono Martha Holmes e Tom Hugh-Jones.

Notte sul Pianeta Terra è solo l'ultima di tante novità in catalogo a gennaio 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.