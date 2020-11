Noir in Festival 2020: dal 30 novembre gli incontri online con i candidati

Dal 30 novembre, verranno trasmessi in streaming tutti gli incontri dei candidati al Premio Scerbanenco nell'ambito del Noir in Festival 2020.

La XXX edizione di Noir in Festival 2020 si svolgerà in presenza dal 1 al 6 marzo 2021 a Milano, ma fin dal 30 novembre apre ai fan del genere i suoi incontri online. Da lunedì 30 novembre, infatti, sarà possibile seguire sulla pagina Facebook e il canale YouTube del Noir una serie di appuntamenti con autori, cineasti e protagonisti che fanno grande il nostro genere in Italia e nel mondo.

"Nonostante le difficoltà del periodo che stiamo vivendo" dichiarano i direttori, Marina Fabbri e Giorgio Gosetti "abbiamo ritenuto importante inaugurare questa 30a edizione, seppur virtualmente, in quello che sarebbe stato il primo giorno di festival, il 30 novembre. Non si tratta, in questo caso, di una apertura formale ma di un vero e proprio inizio delle molte attività online che ci accompagneranno di qui a marzo 2021 e che renderanno la prossima edizione assolutamente unica e imperdibile."

Si parte quindi con la presentazione dei cinque finalisti del Premio Giorgio Scerbanenco 2020: lunedì 30 novembre Cecilia Scerbanenco introduce il primo appuntamento alle ore 18.00 con Cristina Cassar Scalia, che presenta La salita dei saponari (Einaudi) e alle 18.45 con Tullio Avoledo e il suo Nero come la notte (Marsilio): entrambi gli incontri moderati da Sebastiano Triulzi. Martedì 1 dicembre, ore 18.00, è la volta di Francesco Abate, che racconterà a John Vignola I delitti della salina (Einaudi), mentre mercoledì 2 dicembre, allo stesso orario, Bruno Morchio presenta Dove crollano i sogni (Rizzoli) insieme a Valerio Calzolaio.

Si conclude la cinquina dei finalisti giovedì 3 dicembre ore 18.00, con Lorenza Ghinelli e il suo Tracce dal silenzio (Marsilio), presentata da Alessandra Calanchi. A seguire, alle 18.45, Luca Crovi dialoga con Paolo Roversi, autore di Psychokiller (SEM), il libro più votato dal pubblico del Noir, vincitore del Premio dei lettori - Noir in Festival 2020.

A partire da venerdì 4 dicembre sarà la volta delle novità editoriali del noir: si comincia, sempre alle ore 18.00, con la presentazione di Fiori (Einaudi), il nuovo libro di Maurizio De Giovanni, che dialogherà con Marina Fabbri sul mondo del noir e sul suo rapporto con il festival.

Per informnazioni: www.noirfest.com.