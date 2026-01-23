Su Netflix è arrivata una serie perfetta da "divorare" prima delle Olimpiadi invernali

Se pensavate che Netflix stesse a guardare mentre vanno in scena i Giochi Olimpici invernali, vi sbagliavate di grosso: è uscita ieri una serie perfetta per il vostro binge-watching

La nuova serie perfetta per trascorrere il prossimo periodo condizionato dai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 e da guardare tutta d'un fiato su Netflix questo fine settimana, è ufficialmente arrivata.

Composto da 8 episodi, questo dramma familiare/adolescenziale con elementi sportivi e romantici è destinato a diventare uno dei più grandi successi della piattaforma durante l'ultima settimana di gennaio.

Con il suo consueto formato, questo show contiene elementi drammatici sufficienti per essere apprezzato da tutta la famiglia. Interpretata da Madelyn Keys nel ruolo dell'aspirante pattinatrice professionista Adriana Russo, la serie esplora il mondo competitivo del pattinaggio artistico e i problemi interpersonali che emergono sia sul ghiaccio che fuori.

Finding Her Edge: una scena con i due protagonisti

La serie è tratta da un celebre romanzo young adult

Stiamo parlando di Finding Her Edge - Passione sul ghiaccio, arrivata su Netflix questo giovedì 22 gennaio. Basata sul romanzo young adult dell'autrice Jennifer Iacopelli, la serie presenta un forte cast di attori emergenti, tra cui Keys, Nicole Volossetski, Olly Atkins, Alexandra Beaton e Cale Ambrozic.

Sebbene sia incentrata su un triangolo amoroso che si sviluppa tra il vecchio e il nuovo partner di pattinaggio di Adriana, la serie non si concentra solo sugli elementi romantici ma è anche un affascinante ritratto della determinazione necessaria per diventare un atleta di successo, nonché delle sfide che bisogna affrontare per arrivare al vertice.

Finding Her Edge ha un tono complessivamente leggero, persino innocente, da coming-of-age, e una fantastica colonna sonora di brani alternativi e pop. Detto questo, ci sono comunque molti momenti seri in cui i personaggi sono costretti a prendere decisioni difficili, specialmente quando le dure realtà della vita li mettono alle strette, rivelando di che pasta sono fatti veramente.

Uno show perfetto per il binge-watching

Finding Her Edge è diversa dalle serie più viste su Netflix in questo momento, come ad esempio La sua verità, gran parte della trama ruota attorno ai personaggi che praticano il pattinaggio artistico, che trascorrono gran parte della loro vita cercando di eccellere in ciò che fanno. Nessun crime, solo sport e passioni.

Gli otto episodi della serie durano tutti tra i 40 e i 69 minuti, rendendola molto facile da guardare tutta d'un fiato. Progettata per una visione veloce, grazie al suo ritmo serrato e all'intrigante storia di nemici che diventano amanti, Finding Her Edge ha molto da offrire agli appassionati di tutti i generi, in particolare del romanticismo e dello sport.