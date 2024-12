Netflix acquisisce i diritti di Quicksilver, il fenomeno di BookTok di Callie Hart

Netflix ha acquisito i diritti del romanzo fantasy Quicksilver di Callie Hart, uno dei maggiori fenomeni nati su BookTok. Secondo quanto riportato da Deadline, l'accordo, che vale sette cifre, segna l'ennesima scommessa della piattaforma su un adattamento tratto dai grandi successi della community di lettori.

Il film sarà prodotto da Elizabeth Cantillon per The Cantillon Company, con Hart nel ruolo di produttrice esecutiva. L'accordo è stato concluso dalla WME.

Fabbricante di lacrime: trailer del film tratto dal fenomeno letterario di Erin Doom

Di cosa parla il libro?

L'hashtag di Quicksilver ha accumulato 3 milioni di visualizzazioni su su TikTok solo nei primi due mesi dall'uscita del libro. Hart è l'autrice delle serie Blood and roses e Dirty Nasty Freaks. Quicksilver, il primo titolo della serie Fae & Alchemy, ha subito scalato le classifiche, diventando un bestseller numero uno su Amazon dopo la sua uscita nell'estate del 2023.

I diritti di pubblicazione della trilogia Quicksilver sono stati venduti da WME in un'asta con dieci offerenti a Leah Hultenschmidt di Forever (Grand Central Publishing). I diritti per il Regno Unito sono stati acquisiti da Molly Powell di Hodderscape.

Quicksilver sarà ripubblicato in brossura il 3 dicembre 2024, mentre una copertina rigida deluxe seguirà nell'estate del 2025 nei paesi anglosassoni. Hart ha annunciato che intende completare una trilogia, con il secondo libro previsto per l'autunno del 2025. A livello globale, i diritti di traduzione sono stati venduti finora in 24 lingue.

La trama recita:"La ventiquattrenne Saeris Fane è brava a mantenere i segreti. Nessuno è a conoscenza degli strani poteri che possiede, né del fatto che ha borseggiato e rubato dalle riserve della Regina degli Imperdonabili per tutto il tempo che riesce a ricordare. Quando Saeris si trova faccia a faccia con la Morte in persona, riapre inavvertitamente un passaggio tra i regni e viene trasportata in una terra di ghiaccio e neve. I Fae sono sempre stati oggetto di miti, leggende e incubi... ma a quanto pare sono reali e Saeris si è trovata nel bel mezzo di un conflitto secolare che potrebbe ucciderla".

"Prima della sua specie a percorrere le montagne ghiacciate di Yvelia in oltre mille anni, Saeris si lega per errore a Kingfisher, un affascinante guerriero Fae che ha segreti e agende nefaste per conto suo. Lui userà la magia dell'alchimista di lei per proteggere il suo popolo, costi quel che costi... Il passato di Kingfisher è oscuro. Il suo atteggiamento puzza. Ed è l'unico modo in cui Saeris riuscirà a tornare a casa".