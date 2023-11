Nell – Rinnegata: le prime immagini dell’attesissima serie originale britannica (FOTO)

Disney+ ha mostrato le prime immagini dell'attesissima serie originale britannica Nell - Rinnegata che debutterà sulla piattaforma streaming nella primavera del 2024 in tutto il mondo. Lo show è un'avventura realizzata da Lookout Point ed è scritta e creata dalla sceneggiatrice vincitrice del premio BAFTA Sally Wainwright (Happy Valley, Gentleman Jack) e diretta da Ben Taylor (Sex Education, Catastrophe).

Louisa Harland (Derry Girls) interpreta il ruolo della protagonista Nell, una giovane donna intelligente e coraggiosa che si ritrova incastrata per un omicidio e diventa inaspettatamente la più famosa brigantessa dell'Inghilterra del XVIII secolo. Ma quando appare uno spirito magico chiamato Billy Blind, interpretato da Nick Mohammed (Ted Lasso), Nell capisce che il suo destino è più grande di quanto avesse mai immaginato.

Frank Dillane (Il serpente dell'Essex, Fear the Walking Dead) interpreta il volubile amico e talvolta avversario di Nell, Charles Devereux, un'affascinante canaglia con un pericoloso alter ego malvagio. Joely Richardson (Nip/Tuck) veste i panni dell'eccentrica magnate dei giornali Lady Eularia Moggerhanger, mentre Pip Torrens (The Crown, Poldark) è Lord Blancheford, il padre di Sofia e di suo fratello Thomas, prepotente e incapace, interpretato da Jake Dunn (Half Bad). Ényì Okoronkwo (The Lazarus Project) interpreta invece Rasselas, un vivace stalliere che si unisce a Nell e alle sue sorelle in fuga nel suo tentativo di libertà, mentre Bo Bragason e Florence Keen sono le due sorelle minori di Nell, Roxy e George; infine Craig Parkinson (Line of Duty, Black Mirror: Bandersnatch) è Sam, il padre di Nell dall'animo gentile.

Nell - Rinnegata è una serie d'azione e avventura fantasy in otto episodi della durata di 45 minuti ciascuno ed è prodotta da Lookout Point come serie originale Disney+ britannica. Alla regia sono impegnate anche Amanda Brotchie (Gentleman Jack) e MJ Delaney (Ted Lasso). Jon Jennings è il Series Producer e Stella Merz è la produttrice. I produttori esecutivi sono Sally Wainwright, Ben Taylor, Faith Penhale, Will Johnston e Louise Mutter per Lookout Point e Johanna Devereaux per Disney+.