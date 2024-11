Narnia Terror Night 2024 compie 10 anni: il programma

Arriva il momento di un compleanno di peso per il Narnia Terror Night, la manifestazione dedicata all'horror italiano festeggia 10 anni con una nuova edizione che, come da tradizione, anche quest'anno si svolgerà nel borgo medievale di Narni (Terni).

L'appuntamento per un'edizione speciale è fissato venerdi 15 novembre alle ore 21:00 presso il cinema Mario Monicelli di Narni. A differenza degli altri anni, la rassegna indie non sarà dedicata solo al cinema, ma anche alla poesia. Ci saranno spazi dedicati ai poeti che presenteranno le proprie opere tra la proiezione di un cortometraggio e un altro.

L'organizzatore dell'evento, il regista Eros Bosi, celebrerà il decennale della rassegna e anche del suo film d'esordio Circondato dalle tenebre, in apertura della serata verranno proiettati il trailer ufficiale e una scena tagliata dalla versione definitiva, per l'occasione proiettata in versione integrale.

Tutti pazzi per l'orrore

In questi 10 anni il Narnia Terror Night ha festeggiato altre ricorrenze che riguardano la scena dell'horror indipendente italiano: nel 2018 il trentennale di My loveley burnt brother and his squasced brain dei registi torinesi Giovanni Arduino e Andrea Lioy, nel 2022 il decennale di La mano infernale del ternano Lorenzo Buscaino, il film d'esordio come attore per Eros Bosi. Inoltre due edizioni sono state dedicate al regista milanese Fabio Salerno, nel 2015 per i suoi 50 anni e nel 2023 per i 30 anni dalla sua scomparsa. Nell'estate 2016 c'è stata poi una edizione speciale tutta dedicata a Dylan Dog con le proiezioni dei fan film Vittima degli eventi di Claudio Di Biagio, Freddy vs Dylan di Denis Frison e Il trillo del diavolo di Roberto D'Antona.

Quest'anno ospiti della manifestazione saranno i registi Felice Antignani e Paolo Furino. Ecco i corti che verranno proiettati: