Napoli batte Juve: Paolo Sorrentino festeggia con Silvio Orlando

Paolo Sorrentino ha festeggiato sui social la vittoria del Napoli in Coppa Italia prendendo scherzosamente in giro gli avversari con la foto di Silvio Orlando.

Il Napoli di Paolo Sorrentino batte la Juventus nella finale di Coppa Italia ed il regista festeggia su Instagram prendendo benevolmente in giro le aspirazioni di triplete dei bianconeri con uno scatto del Cardine Voiello, il personaggio interpretato da Silvio Orlando nella serie The New Pope.

Una delle aspirazioni della Juventus di quest'anno era firmare il famoso triplete, cioè vincere la Coppa Italia, il Campionato e la Champions League. La sconfitta di stasera contro il Napoli ha fatto saltare il primo obiettivo e Paolo Sorrentino, grande tifoso degli azzurri, ha pubblicato una foto del Cardinale Voiello, lo scatto è accompagnato dalla scritta "Io sto guardando il triplete".

Il Cardinale Voiello è il personaggio interpretato da Silvio Orlando nella serie di Paolo Sorrentino, The New Pope. Spesso il regista napoletano ha inserito nella serie momenti in cui il Cardinale ha espresso la sua fede incrollabile nel Napoli, forse la sua unica vera fede. Durante una partita al San Paolo i tifosi gli resero omaggio esponendo uno striscione con la scritta "Cardinale Voiello uno di noi".