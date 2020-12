Naomi: il fumetto della DC diventa una serie sviluppata per The CW

Ava DuVernay e Jill Blankenship adatteranno per il piccolo schermo il fumetto Naomi, pubblicato da DC, per conto di The CW.

Naomi, personaggio dei fumetti della DC, potrebbe diventare una serie tv prodotta per The CW e al lavoro sul progetto ci sono Ava DuVernay e la sceneggiatrice e produttrice Jill Blankenship, già nel team di Arrow.

Il progetto racconterà la storia del personaggio al centro di una serie a fumetti pubblicata nel 2019, scritta da Brian Michael Bendis e David F. Walker. Le illustrazioni erano di Jamal Campbell.

Ava DuVernay e Jill Blankenship sono coinvolte come sceneggiatrici e produttrici di Naomi, serie che racconta il percorso che porta una teenager di una piccola cittadina alle incredibili altezze del multiverso. Quando un evento sovrannaturale sconvolge la città in cui è cresciuta, Naomi decide di scoprirne le origini e quello che viene rivelato metterà in crisi tutto quello in cui crede sui nostri eroi.

Tra le pagine Naomi ha dei poteri legati all'energia e la capacità di trasformarsi in una forma dotata di superpoteri che le dà accesso a incredibile forza e altre caratteristiche incredibii.

DuVernay è attualmente al lavoro anche sulla serie DMZ, tratta dai fumetti della DC e prodotta per HBO Max, e altri show destinati a NBC e Netflix, con cui aveva collaborato in occasione di When They See Us.