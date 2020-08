Nadia Toffa: "Un figlio? Non voleva averne", ecco perché

Nadia Toffa negli ultimi mesi della sua vita parlava molto con la madre, anche di argomenti delicati come la maternità. La signora Margherita ha detto che Nadia non ha voluto un figlio perché sapeva che le restava poco da vivere.

Subito dopo la morte di Nadia Toffa sua mamma Margherita Rebuffoni ha iniziato a raccontare episodi inediti sulla figlia per mantenere vivo il suo ricordo. La madre della giornalista scomparsa ha anche voluto chiarire il senso di alcune dichiarazioni di Nadia che diceva che non voleva essere madre. Margherita ha detto: "Non voleva diventare mamma perché sapeva che non sarebbe durata molto", Nadia lucidamente non aveva intenzione di mettere al mondo un figlio che sarebbe cresciuto senza madre.

Quando il tumore è tornato Nadia ha capito che per lei non c'era speranza: "Se il mio destino è morire, farò altro. Se invece pensa che devo restare qui, i miracoli esistono", diceva alla madre che ha raccontato a Famiglia Cristiana come la Fede abbia aiutato la figlia: "La fede è un grandissimo dono ed è stata fondamentale durante la sua malattia". I dolori della malattia erano insopportabili, la giornalista in quei momenti chiamava la madre per pregare: "ricordo che, quando i dolori si facevano così forti da mozzarle il fiato, mi diceva 'Mamma, aiutami a far scendere Gesù nel cuore e a far scendere nel cuore la zia Marilena che è il mio angelo custode'. Così, pregavamo insieme e piano piano il dolore passava", ha raccontato Margherita al settimanale cattolico.