My Melody & Kuromi: Netflix annuncia la serie in stop-motion per i celebri personaggi Sanrio

I celebri personaggi di Sanrio, My Melody e Kuromi, sono pronti a debuttare in una serie animata in stop-motion prodotta da Netflix. Lo streaming ha recentemente rivelato la prima immagine di questa nuova avventura, che vedrà protagonisti due tra i personaggi più amati dell'universo di Hello Kitty.

La serie, in arrivo a luglio 2025, è prodotta da Toruku, studio nato come parte di WIT Studio, ed è il primo progetto di animazione in stop-motion realizzato dallo studio.

Di cosa parla My Melody & Kuromi?

La serie è diretta da Tomoki Misato, con una sceneggiatura scritta da Shuko Nemoto. Ambientata nel colorato e stravagante mondo di Mariland, My Melody & Kuromi seguirà le avventure di My Melody, una ragazza schietta e solare che si prende cura del suo amato fratellino. Al suo fianco ci sarà Kuromi, la sua rivale autoproclamata, descritta come un'incallita combinaguai. Entrambi i personaggi sono molto amati dai fan della Sanrio, con Kuromi che nel 2024 ha conquistato il terzo posto nella classifica dei personaggi Sanrio più popolari.

A Sanrio stop-motion animated series is coming to Netflix. Celebrating the the 50th anniversary of My Melody and the 20th anniversary of Kuromi! pic.twitter.com/2H8vnHZacC — Netflix (@netflix) January 9, 2025

La sceneggiatrice Shuko Nemoto ha lavorato al progetto durante la pandemia, raccontando: "Lavorare su My Melody & Kuromi è stato un traguardo per me. A causa della pandemia non ho potuto incontrare il regista Misato o il resto del team di persona, ma ci siamo comunque connessi ogni settimana per costruire il progetto insieme. Questo lavoro è intriso dell'amore per il mondo di My Melody, che è amato da persone di tutte le età. Sono sicura che tutti, dagli adulti ai più giovani, troveranno scene e dialoghi da apprezzare".

Il regista Tomoki Misato ha commentato con entusiasmo l'annuncio del progetto, sottolineando: "Sono felice che questa serie venga presentata proprio quest'anno, che segna il 50° anniversario di My Melody e il 20° di Kuromi. Questo importante traguardo ci ha spinto a superare ogni sfida e a spingerci oltre i limiti della stop-motion. Spero che tutti possano apprezzare questa storia emozionante, l'azione innovativa e, naturalmente, i simpatici e dinamici personaggi che la rendono speciale".