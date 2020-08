MUSE: Simulation Theory, il trailer svela la data di uscita del film

MUSE - Simulation Theory: The IMAX Experience ha ora un trailer e una data di uscita: il 17 agosto il progetto della band debutterà nel circuito IMAX e il 21 agosto sarà disponibile in formato digitale su Itunes, Amazon e Google Play.

Il progetto è stato realizzato riprendendo alcune delle performance del tour andato in scena in tutto il mondo nel 2018 e alcune sequenze dirette da Lance Drake.

Il film musicale Simulation Theory, ispirato all'omonimo album pubblicato nel 2018 e al leggendario The Wall dei Pink Floyd , racconterà la storia di un gruppo di scienziati che deve indagare sulla fonte di un'anomalia paranormale che appare in varie parti del mondo.

Il progetto è stato ideato per rendere meno netti i confini tra "narrazione e film concerto, tra virtuale e realtà".

Il regista Lance Drake ha sottolineato: "L'obiettivo era catturare la portata dell'elettrizzante show dal vivo ed espandere il suo legame con il DNA del mondo che abbiamo costruito negli ultimi tre anni per i video musicali dei Muse. Con una strana svolta, la versione alternativa della realtà del film ha iniziato a riflettere la nostra".

Matt Bellamy, leader dei Muse, aveva inoltre dichiarato a NME: "Si tratta di un film davvero bello in stile sci-fi anni '80. Lo abbiamo realizzato prima che scoppiasse la pandemia, ma contiene delle tematiche legate a un virus che prende il controllo sulla realtà delle persone".

In occasione dell'uscita del film i fan potranno inoltre ordinare un box set contenente inoltre un fumetto e un poster a edizione limitata realizzata in collaborazione con Marvel Comics, oltre a LP con brani registrati dal vivo, una giacca, cofanetti in stile VHS e un'audiocassetta rosa con la colonna strumentale composta da Matt Bellamy, e tanto altro ancora.