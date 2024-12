Muore a 83 anni Charles Shyer, regista de Il padre della sposa e Baby Boom

Si è spento a 83 anni Charles Shyer, regista e sceneggiatore celebre per commedie di successo come Il padre della sposa e Baby Boom.

Charles Shyer, candidato all'Oscar come co-sceneggiatore di Soldato Giulia agli ordini insieme a Nancy Meyers, e regista di alcune delle commedie più amate degli anni Ottanta e Novanta, come Il padre della sposa e Baby Boom, è morto venerdì all'età di 83 anni.

La sua famiglia ha confermato la notizia a Deadline, rilasciando una dichiarazione: "È con un cuore indescrivibilmente pesante che condividiamo la notizia della scomparsa del nostro amato padre, Charles Shyer. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nelle nostre vite, ma la sua eredità vive attraverso i suoi figli e i cinque decenni di straordinario lavoro che ha lasciato. Onoriamo la vita straordinaria che ha condotto e sappiamo che non ci sarà mai un altro come lui".

La carriera di Charles Shyer

Dopo la collaborazione con Nancy Meyers, che sposò nello stesso anno dell'uscita di Soldato Giulia agli ordini, la coppia fu nominata all'Oscar per la sceneggiatura originale insieme a Harvey Miller. Insieme, produssero alcune delle commedie di maggior successo degli anni Ottanta e Novanta.

Steve Martin e Diane Keaton ne Il padre della sposa

Tra i film più celebri diretti da Shyer ci sono Baby Boom (con Diane Keaton), Il padre della sposa (con Steve Martin e Keaton), Il padre della sposa 2 e Vertenza inconciliabile. Dopo il divorzio dalla Meyers nel 1999, i due collaborarono per l'ultima volta nella sceneggiatura del successo del 1998 Genitori in trappola, con Lindsay Lohan.

Successivamente, Shyer ha diretto L'intrigo della collana e ha co-scritto e diretto Alfie (2004), con Jude Law. Pur avendo in programma di adattare per il grande schermo il classico libro per bambini Eloise a Parigi, il progetto è stato poi accantonato.

Il suo ultimo lavoro da regista è stato Il diario segreto di Noel (2022), un film natalizio per Netflix con protagonista Justin Hartley. Ha anche co-sceneggiato il film Best. Christmas. Ever! (2023), diretto da Mary Lambert.

Nato a Los Angeles, Charles Shyer era figlio di Melville Shyer, uno dei membri fondatori della DGA (Directors Guild of America). Dopo aver frequentato l'UCLA, iniziò la sua carriera scrivendo per la popolare sitcom La strana coppia, creata da Jerry Belson e Garry Marshall, diventando poi capo sceneggiatore. Prima di passare al cinema, Shyer scrisse anche per Happy Days.