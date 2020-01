Mujeres nel cinema, ecco il videomessaggio per le cineaste iraniane!

Il gruppo Mujeres nel Cinema, nato lo scorso ottobre 2019, ha diffuso un video per le cineaste iraniane che è un vero e proprio appello di pace e libertà. Nel piccolo contributo tantissimi volti di tantissime lavoratrici del mondo del cinema si susseguono per mandare un messaggio oltre il momento storico.

Di seguito il testo integrale del messaggio:

"Colleghe iraniane, le notizie che arrivano in questi giorni ci chiamano in causa come donne e come professioniste. Siamo un gruppo formatosi di recente cui aderiscono oltre 7000 lavoratrici del cinema italiano. Da amanti della settima arte conosciamo bene la storia di relazioni proficue che autori e autrici dei nostri paesi da tempo hanno stretto, arricchendo enormemente entrambe le culture e contribuendo con le proprie opere a creare immaginari. Non possiamo quindi non essere preoccupate per l'intensificarsi delle tensioni nella regione e per le conseguenze che queste potranno avere sulle vostre vite quotidiane e sul vostro lavoro.

Ci manteniamo ben distanti dalle discussioni polarizzate che anche la nostra stampa ospita, convinte che l'unica vittoria sarebbe non combattere né subire nessuna guerra. Siamo certe che attraverso i film continuerete a renderci partecipi di quanto accade in Iran, e che il cinema non smetterà di essere una Fenfere [girandola] nella mano di chi crede nell'arte come resilienza. Continueremo a farci guidare dalle vostre voci per meglio capire quanto accade, e vi promettiamo che le faremo risuonare nel dibattito pubblico italiano. Ma questo è anche il momento di creare un ponte con le cineaste americane che come noi pensano che nessun muro debba più essere costruito e che allo scontro si possa sostituire lo scambio. Ci sono già state manifestazioni per la pace in più di ottanta città americane e anche ai Golden Globes si è potuto ascoltare un grido di libertà. A chi ci vuole in conflitto risponderemo mostrandoci unite e riconoscendo i percorsi di ognuna. Siete con noi?"