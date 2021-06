Mr Wrong - Lezioni d'amore anticipazioni 1° luglio 2021: Tolga incastra Ezgi

Mr Wrong - Lezioni d'amore torna domani, giovedì 1° luglio 2021, su Canale 5 alle 14:45 con una nuova puntata. Nelle anticipazioni Tolga prova a incastrare Ezgi con l'aiuto di Serdar, ma Ozgur non commette lo stesso errore due volte.

Ezgi ha infatti iniziato il nuovo lavoro ma ignora che il suo capo sia proprio Tolga, il cugino di Ozgur che punta a distruggerlo per vecchi rancori familiari.

Tolga è sempre deciso a servirsi della ragazza per la buona riuscita del suo piano e ora ha un alleato in più: Serdar che, fingendo di essere capitato per caso nel locale in cui si trova Ezgi, prova a sedurla.

Peccato che la ragazza, ancora una volta, ignori la sua corte. Non solo: anche Ozgur viene a sapere di quanto accaduto ma questa volta non cede alla gelosia, certo che Ezgi non lo tradirebbe mai.

Nel frattempo si stringe un'altra alleanza, purtroppo finta: quella tra Sevim e Nevin.

Sevim e Fitant, certe del legame sempre più stretto tra Ozgur ed Ezgi, si recano a Bursa per incontrare Unal e Nevin, che dal canto suo non può ormai che sostenere sua figlia, come anticipa il promo dell'episodio 32. Sevim quindi è costretta a scusarsi con Nevin e le promette che sosterrà i due ragazzi. Ma è solo una farsa: la mamma di Ozgur sa già pensando a un piano per separarli.

Mr Wrong - Lezioni d'amore, la soap con protagonista Can Yaman, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Nella pagina dedicata alla soap turca si possono inoltre recuperare gli episodi già andati in onda e contenuti creati appositamente per la consultazione online.