È morto Taylor Wily, star di Hawaii Five-O ed ex lottatore sumo

È scomparso l'attore e lottatore, famoso per il ruolo nella serie tv in onda dal 2010 al 2020.

Taylor Wily, attore in Hawaii Five-O e Magnum P.I. nonché ex lottatore di sumo, è morto all'età di 56 anni. A diffondere la notizia è stata KITV 4 Island News alle Hawaii, anche se non è stata specificata la causa del decesso.

Amici, familiari ed ex colleghi di Wily si sono subito riversati sui social media per rendergli omaggio, tra cui il produttore esecutivo di Hawaii Five-O e Magnum P.I., Peter Lenkov, che ha scritto:"Sono devastato e ho il cuore spezzato. Pubblicherò meglio i miei sentimenti tra qualche giorno. È troppo difficile adesso".

Tra cinema e sumo

Oltre ad Hawaii Five-O e Magnum P.I., il curriculum di Taylor Wily include anche diverse apparizioni in serie come il recente reboot di MacGyver, North Shore, One West Waikiki, la serie originale di Magnum P.I., The Amazing Race e Non mi scaricare. Nel reboot di Hawaii Five-O della CBS, Wily ha interpretato Kamekona in 171 episodi durante i 10 anni di messa in onda della serie.

Durante la sua carriera da lottatore di sumo, Wily ha gareggiato con lo pseudonimo Takamikuni, partecipando al primo incontro dell'UFC 1, perdendo anche alcuni denti in un match contro Gerard Gordeau ma causando una frattura alla mano al proprio avversario. Anche la sorella Alyssa lo ha ricordato sui social:"Piango e celebro il nostro fratello e zio preferito nel modo in cui lui vorrebbe. Famiglia, Cibo, Musica e Good Vibes".

Kamekona, il personaggio di Taylor Wily nella serie Hawaii Five-O, è il proprietario del chiosco Waiola Shave Ice nonché informatore della squadra speciale protagonista della serie. Nel cast anche Alex O'Loughlin, Scott Caan, Daniel Dae Kim, Grace Park, Masi Oka, Lauren German, Michelle Borth e Chi McBride. La serie è stata chiusa nel 2020 dopo dieci anni di produzione iniziata nel 2010.