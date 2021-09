Morgane - Detective geniale: trama degli episodi 5 e 6, stasera su Rai1

Terzo appuntamento stasera su Rai1 alle 21:25 - e in streaming su RaiPlay - con Morgane - Detective geniale, la serie tv francese diretta da Vincente Jamain e interpretata da Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez, Marie Denarnaud.

La trama degli episodi 5 e 6, in onda in questo martedì 28 settembre, svela che Morgane, Karadec e la loro squadra indagano sul tentato omicidio di Emilien Kerr, vedovo e solo. L'uomo ha una figlia che non gli parla più. Karadec e Céline, dopo aver comunicato a Morgane che molto probabilmente Romain è deceduto diversi anni prima, sono preoccupati per lo stato d'animo della donna.

Nel secondo episodio, dal titolo 'Attrazione fatale', Karadec fa un sogno su Morgane che lo turba. Il caso su cui la squadra si trova a indagare è l'omicidio di Alex Viniali, agente immobiliare con la passione sfrenata per il calcio. Si scoprirà che l'uomo frequentava un gruppo di ultras ed era dedito a scontri programmati col gruppo di tifosi rivale. Tra i sospettati, il meccanico membro della tifoseria rivale, un vecchio amico della vittima e una stralunata mitomane.

Sarà possibile da domani recuperare i due episodi già mandati in onda grazie alla funzionalità RePlay o nella sezione della piattaforma streaming RaiPlay dedicata alla serie tv.