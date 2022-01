Chi è la moglie di Novak Djokovic, Jelena Djokovic

La moglie di Novak Djokovic si chiama Jelena Ristic ed è legata al tennista da moltissimi anni: i due si sono conosciuti alle scuole superiori quando entrambi frequentavano un istituto presso Belgrado e si sono fidanzati a soli 18 anni.

Le loro strade si sono separate quando Novak è volato in Germania per frequentare un'accademia di tennis e Jelena si è trasferita a Milano per studiare presso la Bocconi. "La nostra relazione era come un film di fantascienza", Ha raccontato Jelena durante un'intervista recente. "Io ero un'umile studentessa, lui un giovane giocatore di tennis che non aveva tanti soldi da sperperare. I voli arei erano troppo cari all'epoca, perciò decidevamo con cura quando vederci."

La moglie di Novak, terminati gli studi, ha deciso di seguire il tennista in giro per il mondo: i due si sono sposati nel 2014 e il loro amore ha generato due splendidi bambini: il loro primogenito Stefan, nato nell'ottobre dello stesso anno delle nozze, e Tara, nata tre anni dopo.

Oggi Jelena Djokovic gestisce e supervisiona i progetti della Novak Djokovic Foundation, una fondazione benefica che aiuta i bambini poveri di tutto il mondo, garantendo loro la possibilità di sperare in un futuro migliore. Inoltre, la moglie di Novak Djokovic è anche la direttrice del ORGNL magazine: "Original è una piattaforma che supporta la creatività e l'originalità e crede che attraverso l'istruzione possiamo tutti imparare a essere la migliore versione di noi stessi!".