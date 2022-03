Chi è la moglie di Andriy Shevchenko, Kristen Pazik

La moglie di Andriy Shevchenko si chiama Kristen Pazik ed è una modella statunitense di origine polacca, figlia di Mike Pazik: ex giocatore di baseball professionista, lanciatore in MLB coi Minnesota Twins dal 1975 al 1977.

La Pazik, nonostante abbia avuto una carriera di successo nel mondo della moda, è principalmente nota per essere la moglie dell'ex calciatore ucraino. I due si sono conosciuti in una festa a Milano e dopo due anni di fidanzamento si sono sposati nel luglio del 2004 su un campo da golf vicino a Washington DC.

La coppia ha quattro figli: Jordan, nato il 29 ottobre 2004, Christian, nato il 10 novembre 2006, Oleksandr, nato il 1º ottobre 2012, Rider Gabriel, nato il 6 aprile 2014. Per quanto concerne la sua vita personale, oltre a questo, sappiamo che la donna è cattolica, a differenza di suo marito che è ortodosso.

"A_ me importa di mia moglie e dei miei figli_" ha detto Andriy Shevchenko in un'intervista recente. "Non vedo l'ora di finire la nuova casa e vivere tutti insieme. Ai miei figli non voglio far pesare la figura di avere un papà famoso. Saranno liberi di scegliere. Fare sport, oppure musica. La ragione principale del trasferimento è la famiglia. E' un desiderio di mia moglie. Al consiglio di famiglia è stato deciso: andiamo a Londra! Per questo ho legato per quattro anni il mio destino al Chelsea. Mia moglie non si sentiva a suo agio nella provinciale Milano, non parlando l'italiano."