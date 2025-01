Miss Italia non deve morire: dal successo al declino, il trailer del documentario Netflix

In questo nuovo documentario si analizza la storia della celebre competizione di bellezza passata da ascolti record al dimenticatoio

Netflix ha diffuso in streaming il trailer di Miss Italia non deve morire, documentario dedicato alla storica competizione di bellezza che un tempo registrava ascolti record sulla Rai e che oggi ha subito sembra aver definitivamente fatto il suo tempo.

"Da milioni di spettatori al declino: la storia di uno degli eventi nazional-popolari più famosi d'Italia, e quella di Patrizia Mirigliani che ne ha ereditato la guida dal padre" recita la descrizione della piattaforma riportata sui suoi canali.

Tra immagini che hanno fatto la storia della kermesse e della televisione italiana, il filmato riassume un po' il percorso che la trasmissione ha fatto negli anni, passando poi direttamente a Patrizia Mirigliani, che nel 2003 ha ereditato l'organizzazione di Miss Italia.

"In quegli anni facevamo gli stessi ascolti del Festival di Sanremo" afferma la stessa Mirigliani nel filmato, seguita dall'annuncio storico di Francesco Giorgino al Tg1: "La Rai ha deciso di non trasmettere Miss Italia". Due frasi che circoscrivono l'intera storia di quella che era appunto una delle trasmissioni più seguite a livello nazionale.

Miss Italia: è polemica per la cancellazione in TV

Il documentario non ripercorre solo la storia di Miss Italia e quella di Patrizia Mirigliani, ma tenta di mettere in luce la determinazione dell'organizzatrice nel provare il tutto per tutto nell'obiettivo di salvare la manifestazione. Riuscirà Patrizia a salvare Miss Italia e dunque se stessa?

Miss Italia non deve morire è stata ideata da Pietro Daviddi, David Gallerano (che si sono occupati anche della regia) ed è stata prodotta da Gabriele Immirzi per Fremantle e da Tommaso Bertani per Ring Film.