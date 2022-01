Minnie, pantaloni al posto della gonna: il nuovo look scatena i social (FOTO)

Il nuovo look di Minnie, disegnato da Stella McCartney, non convince i fan della Disney, probabilmente per via del pantalone al posto della gonna.

Sui social è stata condivisa la foto di un nuovo look creato appositamente per Minnie, lo storico personaggio Disney. La fidanzata di Topolino è stata raffigurata con un pantalone al posto della classica gonna, e non sono mancati pareri discordanti tra i numerosi commenti al post.

Topolino, Paperino e gli altri personaggi animati della Disney esistono da quasi 100 anni ed intere generazioni li ricordano mentre indossano i loro classici completini, rimasti praticamente invariati nel corso del tempo. Minnie, però, ha pensato bene di concedersi un significativo restyling in occasione del 30esimo anniversario di Disneyland Paris. Nella foto in questione, Minnie indossa il suo primo tailleur, creato dalla stilista Stella McCartney.

Un cambio di look che non è passato inosservato ed ha provocato numerose reazioni sui social, dividendo gli utenti tra coloro che apprezzano il cambiamento e quelli che invece non sono affatto convinti. A non convincere è probabilmente il fatto che l'outfit comprenda un pantalone. Chi ha storto il naso, però, probabilmente non ha considerato il fatto che questo rappresenta solo uno dei tanti nuovi completi dedicati a Minnie. Il suo look tradizionale, ovvero il vestito rosso con i pois bianchi, non sta andando da nessuna parte. Questo è solo un nuovo look per un evento specifico.

Non è chiaro a questo punto se questo design esisterà ancora in futuro, in altri contesti. Ci saranno altri stilisti disposti a dare la propria interpretazione di Minnie? Le raffigurazioni di Minnie a Disneyland Paris comprenderanno questo outfit nei parchi stessi? In ogni caso, quando la celebrazione del 30esimo anniversario finirà, il costume di Minnie probabilmente sarà sostituito da un'altra creazione, pronta a provocare nuovi entusiasmi e malumori sui social.